Come richiedere la carta d'identità elettronica a Bari e il rinnovo di validità anche per l'estero

Post Covid

Come si legge sul sito della Polizia di Stato, con la legge 17 luglio 2020, n. 77 è stato previsto che tutti i documenti di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 sono validi fino al 31 dicembre 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento stesso.

La carta d'identità è il mezzo di identificazione di un individuo previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

La nuova Carta di identità elettronica è:

un documento di identificazione del cittadino : consente di comprovare in modo certo l’identità del titolare, tanto sul territorio nazionale, quanto all’estero;

: consente di comprovare in modo certo l’identità del titolare, tanto sul territorio nazionale, quanto all’estero; un documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi;

in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi; uno strumento da utilizzare per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l’accesso ai servizi erogati dalle PP.AA, mediante il livello di sicurezza 3 di SPID.

CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO

Realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito, il supporto fisico della C.I.E. è dotato di un microprocessore a radiofrequenza (RF) per la memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica dell'identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari (fotografia) e secondari (impronta digitale). Le caratteristiche del supporto sono adeguate agli attuali standard internazionali di sicurezza ed a quelli anticlonazione ed anticontraffazione in materia di documenti elettronici (foto in bianco e nero stampata al laser, ologrammi, sfondi di sicurezza, micro scritture, guilloches, ecc.). Sul retro della CIE, il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre.

PROCEDURA DI RILASCIO

Una importante novità della procedura di rilascio della CIE è rappresentata dalla centralizzazione del processo di produzione, personalizzazione e stampa del documento, che non avviene più presso la sede Comunale, bensì presso il Ministero dell'Interno e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Pertanto, il documento d'identità elettronico viene consegnato entro sei giorni lavorativi dalla data della richiesta di rilascio, attraverso la spedizione all'indirizzo indicato dal titolare.

CHI PUO’ RICHIEDERE LA CIE

La CIE può essere richiesta da tutti coloro (cittadini italiani, comunitari e non) che risultano iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Bari o che, comunque, abbiano, in tale Comune, la loro dimora.

Per i cittadini residenti in altro Comune italiano il rilascio della CIE può essere richiesto solo per sopperire a necessità derivanti da gravi e comprovati motivi che non consentono di recarsi presso il proprio Comune di residenza (Circolare Ministero dell'Interno del 05/11/1999) e solo dopo aver ricevuto, da tale Comune, il relativo nulla osta.

Per richiedere il rilascio della carta d'identità a nome di un minore, questi deve essere accompagnato allo sportello comunale da chi ha la responsabilità genitoriale (genitori o tutore), muniti di valido documento di riconoscimento e, nel caso del tutore, anche della sentenza di nomina.

QUANDO SI PUO’ RICHIEDERE LA CIE

La nuova Carta di identità elett ronica si può richiedere, esclusivamente per i seguenti motivi:

primo rilascio; smarrimento o furto della carta d'identità in corso di validità, previa presentazione della relativa denuncia; deterioramento della carta d'identità in corso di validità, previa verifica del relativo stato da parte dell'Ufficiale di anagrafe; scadenza della carta d'identità (il rinnovo può essere effettuato a partire da 180 giorni prima della scadenza prevista).

N.B: il cambio di residenza non costituisce motivo di rilascio anticipato della carta d'identità. Difatti, essendo la residenza un dato che nulla ha a che fare con l'identificazione della persona, la relativa variazione non altera la funzione del documento di riconoscimento (Circolare Ministero dell'Interno 31 dicembre 1992 n. 24)

Come

La persona interessata può richiedere la carta d’identità elettronica esclusivamente su appuntamento.

La prenotazione dell'appuntamento può essere effettuata autonomamente sul sito dell'agenda ministeriale www.prenotazionicie.interno.gov.it oppure, per chi ha bisogno di assistenza, recandosi presso le sedi URP di via Roberto da Bari e Carbonara e presso lo Sportello URP dei servizi Demografici in C.so Vittorio Veneto .

Il giorno dell'appuntamento, la persona interessata deve recarsi allo sportello munita di:

vecchio documento di identità (la carta di identità scaduta o in scadenza deve essere obbligatoriamente consegnata allo sportello);

una foto formato tessera recente (fatta da non più di sei mesi) ed avente gli stessi requisiti delle foto richieste dalla Questura per il rilascio del passaporto (vedi istruzioni);

la tessera sanitaria (facoltativo);

l'eventuale ricevuta di pagamento nel caso in cui il pagamento sia stata effettuato tramite bollettino postale, tramite bonifico o con versamento presso gli sportelli UniCredit. La ricevuta non serve nel caso in cui si decide di pagare tramite POS direttamente presso gli sportelli dell’anagrafe al momento della richiesta della CIE.

certificato ISEE o altra documentazione equivalente rilasciata all’uopo dalla Ripartizione Servizi alla Persona, per poter usufruire dell’esenzione.

DUPLICATO PER FURTO, SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO

In caso di furto o smarrimento o deterioramento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta) del documento d'identità, occorre presentarsi allo sportello con la denuncia resa presso le competenti Autorità (Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri) ed altro documento di riconoscimento. Nel caso non si abbia un altro documento identificativo, occorre presentarsi allo sportello accompagnati da due testimoni, muniti di documenti validi.

Inoltre, in caso di furto o smarrimento di una CIE, il cittadino, oltre a sporgere regolare denuncia, presso le Forze di Polizia, deve effettuare il blocco della propria CIE, per inibirne l'utilizzo ai fini dell'accesso ai servizi in rete, contattando il servizio di help desk della CIE.

CITTADINI NON COMUNITARI

I cittadini non comunitari devono presentare anche l'originale del permesso di soggiorno valido o la copia del permesso di soggiorno scaduto con l'originale della ricevuta, attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso.

VALIDITA’ PER L’ESPATRIO

Al fine di ottenere il rilascio della Carta d’identità ; valida per l’espatrio, il richiedente deve sottoscrivere, presso lo sportello, una dichiarazione attestante l’assenza delle cause ostative al rilascio del passaporto, di cui all'art. 3 della Legge 21 novembre 1967 n. 1185.

Minori

Nel caso in cui l'intestatario del documento è un minore, tale dichiarazione deve essere resa da coloro che hanno la responsabilità genitoriale (genitori o tutore). Nel caso in cui uno dei genitori fosse impossibilitato a presentarsi allo sportello, questi deve far pervenire (anche per via telematica, così come previsto dall'art. 38, comma 3 , del D.P.R. 445/2000) una dichiarazione di consenso all’espatrio, redatta in carta semplice, sottoscritta ed accompagnata dalla fotocopia integrale di un documento di identità.

Cittadini stranieri

I cittadini comunitari ed extracomunitari possono ottenere solo il documento di identità non valido per l’espatrio.

ACQUISIZIONE IMPRONTE DIGITALI E VERIFICA DEI DATI PERSONALI

Al termine dell'operazione di inserimento dei dati che, a partire da coloro che hanno compiuto 12 anni di età, prevede anche l'acquisizione del dato biometrico delle impronte digitali, l'operatore stamperà un modulo di riepilogo che verrà sottoposto all'attenzione del richiedente, per la verifica dei dati personali e per l'acquisizione della firma autografa. All'acquisizione della firma non si procede nei casi in cui l'intestatario della CIE non abbia compiuto il dodicesimo anno di età ed in tutti gli altri casi in cui vi sia l'impossibilità a sottoscrivere.

È opportuno sottolineare l'importanza della fase della verifica dei dati, poiché la successiva scoperta di difformità dei dati anagrafici non permetterà la sostituzione della CIE emessa, bensì l'annullamento di questa con contestuale emissione, a pagamento, di una nuova CIE.

PIN/PUK

Al termine della procedura, lo sportello rilascerà al cittadino la ricevuta della richiesta di emissione della CIE comprensiva del numero della pratica e della prima parte dei codici PIN/PUK associati ad essa (tale ricevuta non costituisce in alcun modo documento di identificazione o riconoscimento).

La consegna della CIE e della seconda parte dei codici PIN/PUK associati ad essa avviene, a cura del Ministero dell'Interno, entro sei giorni lavorativi, presso l'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta. A tale riguardo, il cittadino può scegliere di farsi consegnare il documento d'identità presso lo sportello comunale in cui ha presentato la richiesta e può anche indicare un delegato al ritiro.

POSSIBILITÀ DI ESPRIMERSI SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI

La procedura di emissione della nuova C.I.E. prevede anche la facoltà (non è un obbligo), per il cittadino maggiorenne, di indicare, in modo esplicito, attraverso la compilazione di un'apposita dichiarazione, il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte.

Tale volontà verrà inserita nel Sistema Informativo Trapianti (S.I.T.) e potrà essere successivamente modificata in qualsiasi momento, presso la ASL di appartenenza, o ad ogni rinnovo della carta d’identità elettronica stessa.

PORTALE CIE

Per venire incontro alle esigenze del cittadino, è previsto un Portale istituzionale della CIE, all'indirizzo internet www.cartaidentita.interno.gov.it, all'interno del quale il c ittadino troverà tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda di rilascio della CIE, per conoscere lo stato di attivazione del progetto sul territorio e le modalità di accesso all'help desk. Inoltre, il cittadino, avvalendosi del citato Portale, può accedere all'agenda ministeriale dove ha la possibilità di prenotare l'appuntamento con gli uffici comunali ed indicare l'indirizzo di consegna della carta d'identità elettronica. Tale agenda è raggiungibile direttamente all'indirizzo: https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/

Dove

UFFICIO ANAGRAFE CENTRALE - CARTE D'IDENTITÀ

Numero di telefono : 080/5773357 - 3304 - 3385

Numero di fax : 080/5773315

Numero di Email PEC : ci.anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Posta elettronica : uff.carte.identita@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : 9.00 - 12.00

Martedì : 9.00 - 12.00

Mercoledì : 9.00 - 12.00

Giovedì : 9.00 - 12.00 e 15.30 - 17.00

Venerdì : 9.00 - 12.00

Sabato : chiuso



Indirizzo : Corso Vittorio Veneto,4 70122 BariUFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE DECENTRATO - DELEGAZIONE CARRASSI-SAN PASQUALE

Numero di telefono : 080/5772491 080/5772493 080/5772494 080/5772499

Numero di fax : 080/5772498

Posta elettronica : delegazione.oriente@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : 9.00 - 12.30

Martedì : 9.00 - 12.30

Mercoledì : 9.00 - 12.30

Giovedì : 9.00 - 13.00 e 16.00 - 17.30

Venerdì : 9.00 - 12.30

Sabato : chiuso



Indirizzo : Via Luigi Pinto,3 70125 BariUFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE DECENTRATO - DELEGAZIONE SANTO SPIRITO

Numero di telefono : 080/5776450

Numero di fax : 080/5776474

Posta elettronica : delegazione.santospirito@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : 9.00 - 12.30

Martedì : 9.00 - 13.00 e 16.00 - 17.30.

Mercoledì : 9.00 - 12.30.

Giovedì : 9.00 - 12.30

Venerdì : 9.00 - 12.30.

Sabato : chiuso.



Indirizzo : Via Fiume,8 70127 Bari

Costi

EMISSIONE NEI CASI DI PRIMO RILASCIO, DETERIORAMENTO, FURTO E SCADENZA

Il costo è di € 22,00.

EMISSIONE A SEGUITO DI SMARRIMENTO

Il costo è di € 27,00

ESENZIONE

Nel caso di cittadini con un reddito familiare ISEE inferiore o uguale ad euro 3.000,00, il costo previsto di € 16,79 sarà a totale carico dell'Amministrazione Comunale. In questo caso il richiedente deve presentare allo sportello il certificato ISEE o, in alternativa, la documentazione rilasciata dalla Ripartizione Servizi alla Persona.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento può essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti modalità:

tramite POS direttamente presso lo sportello anagrafe

con bollettino di conto corrente postale:

Beneficiario: Comune di Bari – Ripartizione servizi demografici, elettorali e statistici

Numero conto: 001035153376

Beneficiario: Comune di Bari – Ripartizione servizi demografici, elettorali e statistici Numero conto: 001035153376 versamento in contanti presso qualsiasi sportello Unicredit Banca

Beneficiario: Comune di Bari – Ripartizione servizi demografici, elettorali e statistici

Codice ente: 10000

Beneficiario: Comune di Bari – Ripartizione servizi demografici, elettorali e statistici Codice ente: 10000 bonifico bancario

Beneficiario: Comune di Bari – Ripartizione servizi demografici, elettorali e statistici

Banca destinataria: UNICREDIT BANCA SPA - Agenzia Bari Putignani – Via Putignani 98 – 70122 BARI

IBAN: IT16R0200804030000102893244

In ogni caso la causale del pagamento sarà la seguente:

EMISSIONE CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.) INTESTATA A _______________ COD. FISCALE___________

N.B. Il pagamento deve necessariamente precedere l'avvio della procedura di richiesta di emissione della CIE e verrà comprovato esibendo l’originale della ricevuta di pagamento (non necessaria nel caso di pagamento tramite POS) e dalla sottoscrizione di un apposita dichiarazione, direttamente presso lo sportello comunale.

Tempi

Il documento d'identità elettronico viene consegnato entro 6 giorni lavorativi dalla data della richiesta di rilascio, attraverso la spedizione all'indirizzo indicato dal titolare.

DURATA DELLA VALIDITA' DELLA CIE

La validità della Carta di identità varia a seconda dell’età del titolare ed è di:

3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;

5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;

10 anni per i maggiorenni.

N.B. A norma dell'art.18 del D.M del 23 dicembre 2015, "Le carte d'identità in formato cartaceo ed elettronico rilasciate fino all'emissione della CIE mantengono la propria validità fino alla scadenza"

