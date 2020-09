Eliminacode, attivi 18 sportelli dedicati all’emissione di carte d’identità elettroniche: orari e indirizzi delle sedi di Bari

La ripartizione Servizi demografici, elettorali e statistici comunica che, a partire dal prossimo 28 settembre, avrà inizio il progetto speciale e straordinario “Eliminacode”, che prevede l’attivazione di 18 sportelli dedicati esclusivamente all’emissione di carte d’identità elettroniche, nelle seguenti sedi:

· 3 sportelli sede centrale largo Fraccacreta

· 2 sportelli delegazione Carrassi - San Pasquale

· 2 sportelli delegazione Santo Spirito

· 3 sportelli delegazione Japigia

· 2 sportelli delegazione San Paolo

· 2 sportelli delegazione Palese

· 2 sportelli delegazione Torre a Mare

· 2 sportelli URP Carbonara

Per l’esecuzione del progetto le attuali sette unità addette al servizio di emissione CIE saranno affiancate da ventidue operatori esterni, che stanno seguendo un’apposita formazione e che saranno impiegati nelle sedi periferiche della ripartizione : sei operatori opereranno nella sede di Japigia, quattro nella sede di Carbonara (presso sede URP), quattro nella delegazione del San Paolo, quattro nella delegazione di Palese e quattro nella sede di Torre a Mare. In considerazione delle postazioni disponibili in ciascuna sede, i dipendenti dovranno osservare due turni di lavoro, la mattina e il pomeriggio, con l’eventuale ulteriore apertura straordinaria il sabato mattina.

Gli orari di apertura degli sportelli, ora in via di definizione, saranno visibili direttamente sull’agenda digitale gestita dal Ministero dell’Interno.

L’emissione della carta d’identità elettronica avverrà esclusivamente su appuntamento.

Il calendario delle prenotazioni sarà gestito unicamente attraverso l’agenda ministeriale CIE, disponibile sul sito www.prenotazionicie.interno. gov.it, accessibile a partire da lunedì prossimo, 7 settembre.

I cittadini già in possesso di prenotazione che vogliano anticipare l’appuntamento potranno fissarne uno nuovo in data anteriore previo annullamento del precedente.

I cittadini che invece necessitino di assistenza possono recarsi presso le seguenti sedi dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP):

· via Roberto Da Bari - Bari

· piazza Umberto I - Carbonara

· largo Fraccacreta - sede centrale ripartizione Demografici

· via Vincenzo Ricchioni, 1 - sede Municipio III

· via Fiume, 8 - delegazione Santo Spirito

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

· via Luigi Pinto, 3 - delegazione Carrassi-San Pasquale.