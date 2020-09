Tessera Elettorale: come richiederla o rinnovarla

Aria di elezioni: che siano comunali, regionali, europee, politiche ogni cittadino è chiamato a svolgere il proprio compito, ad esprimere la propria volontà mediante un voto. Ma per poterlo fare occorre munirsi dei documenti necessari da presentare in sede di votazione: la tessera elettorale munita di un documento di riconoscimento. Molti di noi la smarriscono oppure si dimenticano di rinnovarla. Come fare?

La tessere aelettoral è il documento personale, a carattere permanente, che serve per essere ammessi a votare. Ha sostituito il vecchio “certificato elettorale” ed è valida per 18 consultazioni. Serve appunto per poter votare e deve essere esibita sempre insieme ad un documento d’identità in corso di validità.

Come richiederla

Al compimento del 18° anno di età, ogni cittadino residente viene automaticamente iscritto nelle liste elettorali del Comune di Bari; l'Ufficio Elettorale provvede alla spedizione della tessera direttamente presso l’abitazione dell’interessato. Se l'elettore non riceve la tessera presso il suo domicilio, può recarsi all'Ufficio Elettorale e ritirarla presentando un documento di riconoscimento.

Richiesta di Duplicato

Nel caso di smarrimento l’elettore può richiedere un duplicato della tessera, previa autocertificazione, senza necessità di denuncia all'Autorità competente.

Nel caso di deterioramento della tessera l'elettore può richiedere un duplicato, previa riconsegna della tessera deteriorata.

Nel caso di furto della tessera l’elettore può richiedere un duplicato della tessera, previa autocertificazione contenente l'indicazione degli estremi della denuncia di furto effettuata presso la P.S.

Richiesta di Rinnovo

Nel caso in cui la tessera non sia più utilizzabile per esaurimento degli spazi relativi alla certificazione del voto, l’elettore può richiedere una nuova tessera elettorale, previa esibizione della vecchia tessera con gli spazi esauriti. Il rilascio della nuova tessera è immediato.



N.B. La tessera elettorale può essere consegnata solo all'intestatario o ad un suo familiare convivente, purché munito di delega scritta in carta semplice, accompagnata dall'originale del documento dell'intestatario delegante.

Nel caso di cambio di abitazione l'elettore riceverà un tagliando di aggiornamento da applicare sulla tessera.



Qualora l'elettore trasferisca la residenza da un Comune ad un altro, sarà il Comune di nuova iscrizione a consegnare al titolare una nuova tessera, previo ritiro di quella rilasciata dal Comune della precedente residenza.



In occasione di consultazioni elettorali, saranno attivate aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale con orari che saranno pubblicizzati al momento.

Dove ritirarla

UFFICIO ELETTORALE

Numero di telefono : 080/5773777 -3701 -3704 -3714 -3718 -3730 -3362 -3731 -3720 -3710 - 3739

Numero di Email PEC : elettorale.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Posta elettronica : ufficio.elettorale@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : 9.00 - 12.00

Martedì : 9.00 - 12.00

Mercoledì : 9.00 - 12.00

Giovedì : 9.00 - 12.00 e 15.30 - 17.00

Venerdì : 9.00 - 12.00



Indirizzo : Corso Vittorio Veneto,4 70122 Bari

