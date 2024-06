Bollo auto, sarà possibile pagare online

Anche in Puglia sarà possibile pagare il bollo auto online e in pochi passaggi. La Regione Puglia, infatti, attraverso l’adesione a SEND, il Servizio Notifiche Digitali, consente alla cittadinanza di visualizzare, gestire e pagare i bolli auto notificati direttamente in modalità digitale, con notevole risparmio sui tempi e sui costi di consegna della raccomandata cartacea.

Per attivare il servizio di notifica digitale del bollo auto, è necessario accedere alla piattaforma SEND tramite SPID o CIE, oppure scaricare l’app IO, che consente di attivare il servizio sul proprio smartphone. La notifica digitale sarà inviata al proprio domicilio digitale (PEC) oppure al proprio indirizzo di cortesia (indirizzo mail ordinario, tramite SMS o sullo smartphone attraverso l’app IO).

Maggiori informazioni sul servizio sono disponibili sul sito https:// notifichedigitali.pagopa.it/ cittadini.

Per assistenza tecnica sulla piattaforma SEND è possibile visitare la sezione FAQ del portale o inviare una e-mail a destinatari-send@assistenza. pagopa.it.

Per informazioni sull'atto notificato, è possibile contattare il servizio ACI territoriale al numero 0802206050 o tramite il link https://assistenzabollo. aci.it/dati-personali?reg=PUG.