Confcommercio, due incarichi nazionali per i baresi Carlo Saponaro e Giovanni Di Serio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Carlo Saponaro imprenditore, di un azienda con 150 anni di storia alle spalle, già Presidente Federmoda Confcommercio di Bari BAT, è stato rieletto nei giorni scorsi a Roma nel corso l’Assemblea generale della Federazione, che rappresenta circa 30mila imprese attive nel settore moda del tessile, abbigliamento, calzature, pelletterie, accessori, tessile casa e articoli sportivi. “Una grande soddisfazione per questa riconferma – spiega Saponaro - anche perché le preferenze nei mie confronti sono giunte soprattutto dai giovani e dall’ampia platea femminile, che evidentemente ha riconosciuto in me valori, le passioni e i presupposti per portare avanti questo nuovo percorso. Durante il lockdown Federmoda Italia lavorato moltissimo in maniera silenziosa, per sostenere una categoria, che non ha avuto risarcimenti sulle chiusure. Il mio obiettivo a livello nazionale e territoriale resta la difesa dei negozi di vicinato, che in questo momento grazie al nostro impegno hanno recuperato la socialità elemento importantissimo nell’economia. La mia politica per il futuro è la difesa del Sud sacca importantissima dell’economia e delle piccole e medie imprese, vero motore del paese e la visibilità e l’efficacia delle leggi esistenti. Giovanni Di Serio è invece il nuovo vicepresidente dell'Associazione Italiana Panificatori Assipan Confcommercio Imprese per l'Italia. Per il 60enne imprenditore barese nel settore della panifica- zione è una grande gioia, l’elezione dei giorni scorsi da parte dei rappresentanti di tutta l’Italia. Presidente di Assipan Confcommercio Provincia di Bari – BAT spiega - Ogni giorno mi dedico alla mia attività con tanta la passione. Nelle persone che mi hanno eletto vedo l’amore per un settore che ha una sua storia importante in Italia e all’estero. Da quattro generazioni la nostra azienda va avanti, abbiamo affrontato grandi sacrifici e a chi è scoraggiato da questo momento per l’aumento dei costi chiedo di avere fiducia. Voglio dare a tutti, in base a quella che è stata la storia della mia famiglia e della nostra impresa, che sono certo tutto si risolverà per il meglio. Ringrazio tutti per la fiducia.” A loro gli auguri di buon lavoro dal Presidente e Direttore di Confcommercio Bari BAT Alessandro Ambrosi e Leonardo Volpicella.