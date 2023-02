Il centro sportivo Di Cagno Abbrescia diventa una vera e propria capitale per lo sport a Bari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Con ben sette campi di padel indoor, di cui quattro di nuovissima realizzazione, il Padel District del Centro Sportivo Di Cagno Abbrescia si conferma, in città, il centro sportivo con maggior numero di campi di padel coperti, utilizzabili anche durante la stagione invernale, e con ben 26 campi multi sport ed un’area fitness outdoor attrezzata il centro più grande nella città di Bari. La struttura immersa nel verde e dotata di ben 24 campi (calcio a7 appena realizzati, calcio a11, calcio a5, ma anche di tennis, basket, volley, beach tennis e beach volley, footpadel e complessivamente 9 campi da padel, di cui sette indoor e due outdoor) ha sempre più adeguato la sua offerta sportiva e di servizi alle richieste del mercato. Oltre alle coperture effettuate su ulteriori quattro campi di padel, il Centro Sportivo di Cagno Abbrescia ha recentemente rinnovato, infatti, anche i campi di calcio a7, dotati di un nuovo manto in erba sintetica ecologica di ultima generazione, moderna illuminazione led e nuove recinzioni. Gli atleti e tutti gli sportivi potranno usufruire di una struttura all’avanguardia. L’attenzione al verde, alla sostenibilità ed all’ambiente hanno sempre rappresentato per il Centro Sportivo Di Cagno Abbrescia gestito da anni dalla famiglia Tomasicchio importanti valori nella definizione degli obiettivi e dell’offerta sportiva. Quest’ultima, fatta anche di corsi, rende il Centro Sportivo Di Cagno Abbrescia il luogo perfetto per chi vuol praticare sport direttamente in città. La proposta spazia, infatti, dai corsi per adulti - in formula individuale o di gruppo - di padel e tennis, a quelli di calcio, anche al femminile, functional training in un’apposita area dedicata; e per i più giovani corsi kids dedicati a bambini e bambine e ragazzi e ragazze di padel e tennis in formula mono o bisettimanale. Il Di Cagno Abbrescia si conferma, inoltre, un importante polo sportivo, educativo ed aggregativo anche per ciò che riguarda la scuola calcio, come Centro Tecnico Ufficiale Milan Academy. Con la sua attività di scuola calcio per bambini e ragazzi, infatti, propone corsi di calcio per bambini e ragazzi, secondo il metodo Milan, con allenamenti dedicati sia al settore giovanile che all’agonismo, anche al coperto in caso di pioggia e supporto sempre più specifico nella crescita sportiva, aggiornamento costante per dirigenti ed allenatori, presenza di allenatori del settore giovanile rossonero ed una supervisione speciale AC Milan a cadenza settimanale. Prossimi step? Restyling totale dell'area spogliatoi ed ampiamento dell’area parcheggio clienti.