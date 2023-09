Immobiliare turistico: perché è partita la corsa su Bari e quali modalità di investimento

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Si sta affermando sempre più a Bari e provincia l’acquisto di un immobile come forma di investimento. Non solo e non tanto per semplice locazione ma anche per adibirlo a struttura ricettiva e/o ristrutturarlo con il fine di venderlo ad un prezzo maggiorato. Per scegliere l’immobile su cui investire, tipologia e location, occorre capire bene a quale target si mira: turisti, studenti, lavoratori fuori sede, famiglie. Vediamo assieme i tre motivi: 1) Comprare casa per affittarla A Bari, le persone ricercano costantemente immobili in affitto. Perchè? La maggior parte delle offerte di appartamenti in locazione riguarda ormai periodi brevi per fini turistici; quindi il mercato della locazione per periodi più lunghi, quello che riguarda per esempio le famiglie, gli studenti o i professionisti, è in forte crescita in tutta la città di Bari come anche i canoni. 2) Acquistare l’immobile, frazionarlo e rivenderlo ad un prezzo maggiore Il vantaggio di questa soluzione è quello di acquistare un immobile di grande metratura, tradizionalmente difficile da vendere, e frazionarlo in più unità abitative puntando a rivenderli dopo averne alzato il valore e avere così un margine interessante. Per fare questo intervento di ristrutturazione è necessario essere a conoscenza del mercato e del potenziale acquirente che potrebbe essere interessato all’abitazione. 3) Case vacanza o affitti brevi Il terzo tipo di investimento sono gli affitti brevi e le case vacanza. Questa tipologia di investimento prevede di affittare un’abitazione o una stanza per brevi periodi. Nel corso del 2022 sono stati 1.886 gli annunci pubblicati a Bari sul portale Airbnb, l’aumento rispetto al 2018 è del 60%. Sempre più persone, dunque, scelgono di soggiornare in un appartamento anziché in un Hotel. Maggiori informazioni Per guadagnare con gli immobili a reddito senza rischi devi acquisire l’immobile giusto, in una zona strategica, valutare bene l’operazione in tutti gli aspetti tecnici, legali e fiscali e rivalutare l’alloggio per renderlo appetibile al potenziale inquilino. Per comprare casa senza rischi , contatta un esperto, Pietro Palermo dell’Agenzia REMAX Stella Polare, che sappia supportarti e indirizzarti.