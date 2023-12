La collaborazione tra notai e agenti immobiliari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

E’ bene evidenziare il fatto che vi è una notevole distinzione tra i notai e gli agenti immobiliari che comunque dovrebbero sempre lavorano in stretta relazione per rendere più sicura e trasparente la compravendita immobiliare se fossero rispettate sempre queste situazioni che vi riporto: A) Evitamento di sovrapposizione dei ruoli: I Notai dovrebbero evitare di esprimere opinioni in merito a prezzi di vendita nonchè giudizi sulle modalità di pagamento e tempi di consegna in quanto già stabiliti contrattualmente. Andrebbero inoltre evitati sterili e inopportuni commenti in merito ai compensi degli Agenti Immobiliari. B) Documentazione: La documentazione necessaria per la definizione degli atti (preliminare e compravendita) viene fornita dall'Agente Immobiliare e negli studi notarili professionali dovrebbe essere protocollata e controfirmata per ricevuta dall'impiegato preposto a tale scopo nello studio notarile per evitare penosi smarrimenti di documenti. C) Analisi della pratica: Gli studi notarili dovrebbero organizzarsi affinché possano esaminare l'intera pratica nei tempi sufficienti per poter produrre eventuali integrazioni o correttivi rispetto alla data del preliminare. D) Incontro con l'Agente Immobiliare: Qualche giorno prima del preliminare, l'Agente Immobiliare, dovrebbe essere convocato presso lo studio notarile, allo scopo di verificarne insieme il contenuto prima di presentarlo alle parti. Eventuali patologie immobiliari dovranno emergere durante tale incontro al fine di porvi rimedio prima del giorno del preliminare di vendita. E) Stipule dei Preliminari da parte dei Notai: I preliminari di vendita dovrebbero essere rigorosamente stipulati dagli stessi notai e non dai loro collaboratori. Trattandosi di un atto estremamente delicato e preparatorio all'atto definitivo di compravendita, è in questa fase che sono richieste quelle competenze che solo un Notaio dispone. Vanno pertanto evitati interventi da parte dei collaboratori. C.I. Dott. Pietro Palermo, Agenzia RE/MAX Stella Polare (Bari-Poggiofranco)