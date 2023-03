La Puglia geniale: "Brilliant Puglia" negli States

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Negli States, da sempre, la Società dell' Hoboken Italian Festival promuove e valorizza le tradizioni pugliesi, da quelle folkloristiche a quelle culturali. Quando viene chiesta la provenienza dei soci iscritti alla nostra Società, è con l'orgoglio che viene pronunciata la nostra Regione: "la Puglia." Ogni volta “brillano gli occhi” di tutti coloro che portano e custodiscono sempre vivo nel proprio cuore, i ricordi e i racconti dei genitori o dei nonni. Il progetto, dal titolo "Brilliant Puglia", la Puglia Geniale ha l’obiettivo di realizzare eventi ed attività volte alla promozione della Puglia nel Nord America, favorendo così l’aumento dell’attrattività della destinazione Puglia, davvero preziose sono le partnership di istituzioni italiane e americane, con il supporto di associazioni italo-americane e diversi imprenditori pugliesi. Il progetto rientra nel piano strategico del turismo “Puglia365" attività volte alla promozione della destinazione Puglia nel mondo, realizzate con le Associazioni dei "pugliesi nel mondo", riconosciute dalla legge regionale n. 23/2000, che ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza, la tutela e la promozione dei beni culturali sia materiali che immateriali. E' un progetto innovativo che coniuga aspetti di promozione turistica della Regione e azioni che puntino su un "turismo di radici" o "Turismo di ritorno", per gli americani sarà invece un “turismo esperienziale” . Milioni di pugliesi sono emigrati alla ricerca di un'altra possibilità di vita, ma nessuna storia è uguale ad un'altra, sebbene tutte le storie abbiamo molti elementi in comune: orgoglio, disperazione, sofferenza, conflitti, speranza e molto di più, si vuole dare alle terze e quarte generazioni la possibilità di conoscere la terra natia dei propri avi, la voglia di partire per visitare la nostra meravigliosa terra che ti conquista con i suoi profumi e i suoi colori: " #WeAreInPuglia. " “La bellezza colpisce l’occhio, ma il merito conquista il cuore.” Importante è il supporto e la condivisione di idee con l'Associazione Oll Muvi di Molfetta e il suo Presidente Roberto Pansini: "work in progress", #ilovemolfetta. #brilliantpuglia #lapugliageniale #pugliesinelmondo #weareinpuglia #america #NJ #hobokenitalianfestival #paulicelli #italianinelmondo #turismodiritorno #USA #puglia #turismodelleradici #turismoesperienziale #newjersey #family #roots #friends