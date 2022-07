Le tentazioni di don Antonio

Il gesuita barese Don Antonio Beatillo, classe 1570, è il protagonista della commedia in costume scritta da Michele Diomede e portata in giro nelle piazze e nei teatri di Puglia dalla compagnia teatrale ARCHE’. Beatillo, come sa ogni cultore della nostra storia locale, è stato un insigne uomo di cultura; studiò a Bari, negli istituti gestiti dalla compagnia di Gesù, nella quale entrò a far parte nel 1588; fu insegnante di latino, greco, ebraico. Ma la sua autentica passione fu la storia. Ebbe modo di reperire numerosi documenti presso archivi e biblioteche che gli servirono per approntare la sua monumentale Storia di Bari, la prima opera storiografica riguardante la nostra città. Ma l’opera che più doveva contribuire alla sua fama fu indubbiamente l’Historia della vita di san Nicolò, monumentale opera in cui riassunse la vita e i miracoli del vescovo di Myra. La commedia di Diomede prende spunto da uno dei più famosi miracoli operati dal santo: quello delle tre donzelle che stavano per essere avviate dal padre alla prostituzione, e che san Nicola salva all’ultimo momento con il suo provvidenziale intervento. I due atti, orchestrati con molta sensibilità e mestiere dal regista Gianluca Schettino, mostra dunque uno spaccato della vita di questo meritorio ecclesiastico, ma soprattutto ci danno un affresco davvero gustoso della Bari del Seicento. Il tono della piece verte sul comico: nel senso che si ride e ci si diverte; nondimeno vi è spazio per riflettere su importanti riferimenti storici (la santa inquisizione, la rivoluzione scientifica, ecc.) e per qualche brivido facendo parte della storia anche Satana, il signore delle tenebre, il quale fa di tutto per indurre in tentazione il povero don Antonio. La compagnia ARCHE’ vanta un palmares di assoluto rispetto, essendo la vincitrice della 19° rassegna de “La Quercia d’Oro 2022”, il premio che viene annualmente assegnato alle migliori compagnie teatrali della provincia di Bari. Una menzione d’obbligo a Gianluca Schettino, regista e attore principale, visto che impersona lo stesso Beatillo; applausi a scena aperta meritano anche Adele Saracino, Giulia Ameruoso, Emanuele Chiusolo, Mariagiovanna Monte, Melania Evangelista, Annarita Cotecchia, Leonardo Squeo. Una menzione particolare alle bellissime coreografie di Giada Gaudioso. Tecnico Audio Luci Francesco Assanti, Scenografie di Paola Saracino.