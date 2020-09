Forti verti e temporali su Bari e provincia: nuova allerta meteo della Protezione Civile

Una nuova allerta meteo gialla è stata diramata dalla Protezione Civile Regionale della Puglia per un peggioramento previsto nella giornata di domani. Dal primo pomeriggio e per le successive 9-12 ore, vi saranno venti di burrasca con raffiche forti per venti dai quadranti occidentali.

Previste anche forti mareggiate sulle coste esposte nonché piogge e temporali sul Barese. La situazione è destinata a migliorare solo dopo il weekend. Tutte le previsioni su Bari e provincia sono disponibili su 3bMeteo.com