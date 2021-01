Domenica di maltempo nel Barese: allerta arancione per vento, piogge e temporali in tutta la Puglia

Le previsioni meteo in provincia di Bari di domenica 31 gennaio 2021

Due allerte meteo per maltempo, una gialla per temporali e rischio idrogeologico, l'altra arancione per vento, sono state diramate poco fa dalla sezione protezione civile della Regione.

Dalla mezzanotte del 31 gennaio e per le successive 12-18 ore sono previsti in provincia di Bari e sull'intera Puglia Venti meridionali, da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

E precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.