Temporali, forti raffiche di vento e temperature in calo: maltempo in arrivo su Bari e provincia, weekend instabile

Possibili acquazzoni sparsi potrebbero verificarsi già in mattinata, ma è partire dal pomeriggio e fino a questa sera che il grosso del passaggio temporalesco dovrebbe colpire la Puglia e il Barese. Per le prossime ore, la Protezione civile regionale ha emesso un'allerta gialla per temporali, e arancione per le forti raffiche di vento. Sarà un primo weekend d'autunno all'insegna della pioggia, e del tempo instabile.

Secondo le previsioni degli esperti di 3b Meteo.com, saranno il Barese e il Salento le zone che entro questa sera dovrebbero essere interessate dai fenomeni più consistenti. "Non si escludono anche locali grandinate e nubifragi", spiega a Baritoday il metereologo Edoardo Ferrara. "Da segnalare il forte vento di libeccio, che nelle prossime ore soffierà con raffiche anche fino ai 60-70 km orari". Un quadro accompagnato da un sensibile calo delle temperature rispetto ai giorni scorsi: "Nella giornata di domani - spiega ancora Ferrara - il Barese non dovrebbe superare i 22-23 gradi, domenica al più i 23-24 gradi".

Per domani, sabato 25 settembre, prevista invece "una giornata spiccatamente variabile tra nubi irregolari, sole e ancora qualche acquazzone possibile, anche se i temporali dovrebbero essere meno intensi rispetto alla giornata di oggi". Ma il maltempo non lascerà la nostra regione: "Domenica - spiega Ferrara - è attesa una nuova perturbazione, che dovrebbe interessare la Puglia soprattutto verso sera: nel pomeriggio i primi fenomeni saranno interni, per poi estendersi in serata fino alla costa Adriatica. Sarà comunque un weekend molto dinamico e instabile".

Nella giornata di domenica rinforza nuovamente anche il vento, che spirerà da sud con raffiche ancora una volta superiori ai 60/70 chilometri all'ora. Mari molto mossi o agitati.