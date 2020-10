Allerta meteo arancione per forte vento su Bari e provincia: in arrivo 24 ore di burrasca

La Protezione Civile Regionale ha diramato un'allerta meteo arancione per forte vento sulla Puglia, valida da questa sera e fino alle 21 di domani 3 ottobre. Previsto un peggioramento delle condizioni con forti venti da quadranti meridionali

Per la giornata di domani, sul capoluogo pugliese. cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio. Non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 22°C

Le previsioni su Bari e provincia di 3BMeteo.it