Michele Fazio Trio, online su Youtube il trittico di video dal nuovo disco, Free

Sono disponibili sul canale YouTube di Abeat Records “Le chiese”, “Dedicato a Domenico Modugno” e “Fusioni”, tre video che rappresentano un ideologico trittico a raccontare “Free” (Abeat Records), il nuovo disco di Michele Fazio pianista Jazz, che anche grazie alle colonne sonore firmate per Sergio Rubini, si è guadagnato il plauso della critica internazionale, e che con questo nuovo lavoro ripropone il suo raffinato lato compositivo, con il supporto di Mimmo Campanale alla batteria e di Marco Loddo al contrabbasso, oltre alla presenza, come special guests, di Fabrizio Bosso alla tromba e della Giapponese Aska Kaneko al violino, artisti considerati al top mondiale per capacità espressive e tecniche.