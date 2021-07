Molfetta sale sul podio: premiata l'Accademia Italia in arte nel mondo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Due le realtà molfettesi premiate dall'Accademia Italia in Arte nel Mondo in occasione di una cerimonia organizzata a Brindisi per la consegna di riconoscimenti in ambito sociale, culturale e creativo alle associazioni pugliesi più rappresentative. Molfetta sale sul podio dei premiati grazie all'instancabile attività di promozione culturale di due enti: la Cooperativa FeArT, gestore del Museo diocesano di Molfetta e l'associazione Oll Muvi, che crea legami e promuove la Puglia e Molfetta nel mondo, anche attraverso il brand I Love Molfetta, noto tra le comunità degli emigrati. Oltre 300 associazioni selezionate per i diversi progetti presentati, fra le quali si è distinto il Team Carlo Calcagni "Mai Arrendersi", rappresentato dal Colonnello del Ruolo d'Onore dell'Esercito, da sempre impegnato in molte iniziative sociali e promotore anche nelle scuole di valori quali l’impegno, il sacrificio e la solidarietà. Presente alla cerimonia anche Chiara Delisio, Segretaria Nazionale Lega Venezuela in Italia, che ha conferito un riconoscimento a chi si è impegnato nei confronti delle persone in difficoltà in questo particolare momento storico. Insieme all'organizzazione ha, inoltre, segnalato l'iniziativa di promozione della regione Puglia all'estero realizzata grazie al sodalizio tra le due realtà molfettesi, rappresentate da Roberto Pansini e da Paola de Pinto, autrice del libro "Un tesoro di città. Molfetta raccontata ai ragazzi"[/i] volume dedicato ai più piccoli che mira alla conoscenza della città e delle sue bellezze tutte da scoprire.Il volume, tradotto poi in lingua inglese, è divenuto parte di un progetto ideato da Roberto Pansini volto alla promozione della regione Puglia all'estero, intitolato "La Puglia da sfogliare". Molte copie sono state spedite negli USA alle comunità di emigrati pugliesi, alla Società Madonna dei Martiri di Hoboken, la più numerosa e attiva realtà in America. Il volume in lingua inglese è diventato oggetto di studio in diversi Istituti scolastici negli USA per i piccoli studenti americani che hanno conosciuto le bellezze della nostra amata terra. "La Puglia da sfogliare", tradotto "Puglia to browse", è divenuto anche un libro fotografico con le più belle località turistiche della nostra regione ed un menù di pietanze gastronomiche pugliesi nei ristoranti italiani nel nord America. Il progetto mira a promuovere tra le famiglie americane la Puglia come meta di vacanze, ma anche meta di un turismo di ritorno, detto anche turismo delle radici, per tutti coloro che non hanno mai dimenticato le proprie origini. E' stato realizzato grazie al supporto dell' ufficio Pugliesi nel Mondo della Regione Puglia. Un riconoscimento, dopo quello ricevuto a Montecitorio presso la Camera dei Deputati, questi traguardi non possono che incoraggiare la realizzazione di nuove iniziative volte a costruire nuovi ponti per ridurre le distanze tra i continenti. L' imponente manifestazione è organizzata dall’Accademia “Italia in Arte Nel Mondo” Associazione Culturale di Brindisi, affermata in campo internazionale. Vivissime Congratulazioni al Direttore Artistico, Dr. Roberto Chiavarini, al Vice Presidente, Dr. Dario Chiavarini e a tutto lo staff organizzativo.