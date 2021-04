Cambiare le gomme invernali: i gommisti a Bari

A partire dal 15 aprile (entro il 15 maggio) gli automobilisti hanno un mese di tempo per sostituire le gomme invernali con quelle estive. E' importante sostituire gli pneumatici perchè quelli estivi hanno prestazioni decisamente migliori e quindi un minor consumo di carburante. Non incorrono infatti nel surriscaldamento. Hanno una migliore tenuta di strada sia su fondo asciutto che bagnato, aumentando il fattore sicurezza.

Quando e chi deve sostituire le gomme invernali?

Dal 15 aprile fino al 15 maggio 2021 gli automobilisti hanno un mese di tolleranza per cambiare il set di pneumatici invernali. Tutte le informazioni, dubbi e chiarimenti possono essere reperiti a questo link. L’obbligo non vale per chi monta un set di gomme 4 stagioni e per chi ha le gomme con un indice di velocità uguale o superiore a quello indicato dalla carta di circolazione.

Quanto costa il cambio delle gomme invernali?

Il cambio gomme stagionale varia da città a città. Secondo l’Unione Nazionale Consumatori, se si è già possessori dei pneumatici da cambiare, la spesa per il montaggio. A Bari la spesa media si aggira intorno ai 5-7 euro a gomma per un costo totale di 20-30 euro. Se invece si dovesse acquistare un pneumatico estivo si va da un minimo di 70 euro fino ad arrivare a 140 euro per grandi marche. Alcuni gommisti offrono la possibilità di tenere in custodia, presso i loro garage, gli pneumatici e questo servizio, da aggiungersi al cambio gomme, si aggira intorno ai 20-30 euro.

Italgomme Pneumatici S.R.L. Via Bruno Buozzi, 50

Gommista Calò Via Saverio Lioce, 26

VIOLANTE GOMME Via Pietro Giannone, 16

Technicar Center Via Luigi Ricchioni, 25

myGOM - MONDIAL GOMME Via Antonino Scopelliti, 18

Di Gioia Pneumatici Via Giuseppe De Marinis, 135

Pneus Expert Ferrara S.r.l. Via Bruno Buozzi, 63

Eurogomme Di Santoro Vincenzo - Driver Center Pirelli Via Michele Cifarelli, 28B, Prolungamento Estramurale Capruzzi

Cosimo Tamma Via Alpini d'Italia, 16