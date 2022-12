Natale solidale: centinaia di pacchi alimentari donati a famiglie e persone in difficoltà dal centro commerciale Bariblu

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Sono stati consegnati pacchi alimentari donati ai servizi sociali del comune di Triggiano, dal Centro Commerciale Bariblu e destinati alle famiglie più fragili della città. Nell’occasione la Direttrice del centro commerciale Federica Simone ha incontrato il sindaco di Triggiano Antonio Donatelli. Centinaia di pacchi di generi alimentari di prima necessità, sono stati destinati alle famiglie e alle persone vulnerabili del comune del sud-est barese individuate dai servizi sociali, famiglie che sono state rese ancora più fragili dall’emergenza economico-sociale in atto. Pasta, farina, latte a lunga conservazione, biscotti, legumi e tanto altro, saranno distribuiti nelle prossime ore ai beneficiari dell’iniziativa, famiglie e anziani, con l’obiettivo di allietare le loro feste e supportare i percorsi di inclusione sociale di persone e famiglie in condizioni di particolare vulnerabilità. “È un progetto che portiamo avanti da un paio d’anni - ha dichiarato Federica Simone -, consapevoli di non poter soddisfare tutti i bisogni esistenti ma con l’obiettivo di dare in questo modo un segnale di attenzione concreto e di vicinanza alla collettività.”. Un Santo Natale ‘solidale’ per il Centro Commerciale Bariblu, ispirato alla condivisione e vicinanza al territorio che si trova ad affrontare una emergenza, dovuta al caro bollette e all’aumento dei prezzi in generale. Con questo piccolo gesto si vuole cercare di allietare il Natale di quante più persone. “Un modo – conclude Federica Simone Direttrice del Centro Commerciale - per far sì che la solidarietà e il senso di comunità siano sempre all’attenzione di tutti. Quello che facciamo può essere una goccia nell’oceano ma per noi, poter contribuire ad un sorriso ed aiutare delle persone in difficoltà laddove ci è possibile, è motivo di gioia. Buone feste a tutti”.