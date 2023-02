Ottobock arriva a Bari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Restituire autonomia e indipendenza nel movimento alle persone con ridotte capacità motorie, dal bambino all’adulto, a seguito di malattie o eventi traumatici. Questa è la mission di Ottobock Soluzioni Ortopediche, realtà di riferimento nella produzione e applicazione di sistemi protesici. La sede di Bari – in Viale Europa 61, 63 e 65 – è una delle ultime ad aggiungersi all’elenco dei centri operativi sul territorio della divisione italiana di Ottobock, che può contare su oltre 250 collaboratori e fornisce assistenza agli infortunati sul lavoro assistiti dall’Inail, agli invalidi civili assistiti dalle ASL e ai privati che accedono direttamente o tramite coperture di assicurazioni sanitarie. Ogni centro ortopedico, compreso quello di Bari, è parte della rete internazionale Ottobock. Tutte le sedi hanno il vantaggio della completa produzione in loco di tutti i dispositivi, elemento che permette di fornire ai pazienti la migliore personalizzazione disponibile. Inoltre, i tecnici ortopedici e protesisti più esperti hanno a disposizione la più recente tecnologia ottimizzata per creare soluzioni ottimali per gli utenti. Sono tanti i servizi che offre la sede Ottobock di Bari, tra i quali protesi e ortesi di arto inferiore e superiore di ultima generazione – tradizionali e high-tech – ausili per la mobilità dell’adulto, del bambino e dell’anziano, busti, plantari e scarpe su misura, calzature comfort e personalizzate, calze terapeutiche e preventive, servizio di noleggio di carrozzine, letti, deambulatori ed elettromedicali, supporti per lo sport e la vita attiva, esame baropodometrico. Alessandro Coppi, Amministratore Delegato Ottobock Soluzioni Ortopediche: “L’apertura di un centro Ottobock Soluzioni Ortopediche a Bari è la naturale conseguenza di un piano di new business orientato all’utente finale, iniziato ormai più di un decennio fa con le prime sedi aperte nel Nord Italia. È nostro auspicio portare la nostra tecnica e la nostra esperienza al servizio delle persone con limitata mobilità e cercare di offrire un livello alto di qualità non solo attraverso i dispositivi ortopedici di ultima generazione del nostro portfolio, ma soprattutto con personale formato secondo gli standard di alta professionalità Ottobock. Perché il nostro ultimo intento è capire le esigenze di ogni utente e cercare di fornirgli la migliore soluzione possibile, personalizzata e di supporto nella vita quotidiana”.