Paese sporco

Devo constatare, con grande rammarico, che il mio paese, Adelfia, è sporco. Alcune vie sono ricoperte da escrementi di piccioni che rimangono lì per intere settimane. Le strade non vengono più spazzate manualmente ma vi provvede una volta al mese, ripeto una volta al mese, una spazzatrice motorizzata che il più delle volte si limita a transitare al centro della strada, dato che ai lati ci sono delle macchine parcheggiate. Gli alberi della villa e del parco di Canneto, probabilmente infestati da malattie fungine, secernono una sostanza resinosa che si appiccica, letteralmente, sotto i piedi e rende le panchine inutilizzabili. Per non parlare, poi, degli escrementi dei cani che caratterizzano alcune zone periferiche del paese. Non voglio caricare foto o video perchè la sporcizia è lì, lungo le strade dell'intero abitato, visibile e palpabile. Purtroppo.