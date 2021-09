Acquisto di un’immobile a Bari, cosa c’è da sapere

Quando c’è la necessità di comprare casa in una città grande come Bari, è bene affidarsi a professionisti che conoscono il territorio e le sue peculiarità.

Avventurarsi nell’impresa di comprare o vendere casa è un impegno notevole, molto più di quanto si possa pensare. A partire dalla messa in vendita, quindi con la valutazione e la contrattazione con l’agenzia che pubblica l’annuncio - con annessi eventuali piccoli ritocchi di ristrutturazione per massimizzarne il valore – per poi passare alla contrattazione degli acquirenti, che cercano il compromesso migliore tra valore dell’immobile e risparmio.

Cosa succede dopo l'acquisto di una casa

Chi compra poi deve affrontare un’ulteriore fase, ossia quella della ristrutturazione/riarredamento, per meglio organizzare gli spazi secondo le proprie necessità, di base ripartendo da zero insieme ad uno studio di progettazione con contrattazioni, compromessi ed altro. È inevitabilmente un processo che scoraggia, indipendentemente dalle capacità di spesa o dalle necessità.

La scelta più ovvia, fatte queste considerazioni, è affidarsi a professionisti del settore, che hanno esperienza ed un ampio bacino d’utenza in grado di offrire scelte su tutte le fasce di prezzo. Parliamo di grandi catene immobiliari ad esempio, la cui diffusione sul territorio Italiano può darci buone speranze in fase di ricerca.

L'importanza dell'attenzione ai dettagli

Ma per quanto possa sembrar comodo cercare casa in agenzie appartenenti a grandi catene immobiliari, spesso non è sufficiente quando si è alla ricerca di una casa in cui vivere o soprattutto quando si cerca di vendere o locare il proprio immobile. È bene tenere a mente che un’immobile non è solo caratterizzato dalla qualità delle fondamenta e dalla divisione degli spazi, ma anche dalle potenzialità che può esprimere con una ristrutturazione mirata. Un buon agente immobiliare deve conoscere profondamente l’argomento, possedere una visione architetturale delle case che deve andare oltre ciò che viene visto dagli occhi degli acquirenti.

Non solo, la conoscenza del territorio è un altro requisito fondamentale. Non è raro trovare case o appartamenti a basso prezzo ma in zone poco adatte ai bambini ad esempio, o mal supportate da servizi e mezzi di trasporto. O al contrario, abitazioni estremamente sopravvalutate per via di trend momentanei che non tengono conto di svalutazioni prevedibili.

C’è l'esigenza di affidarsi a realtà locali ben consolidate sul territorio in grado di curare le singole necessità che vanno oltre la mera trattativa. Lo sa bene lo Studio Cavallo, che associa consulenze, intermediazione, gestione e analisi di mercato del mondo immobiliare Barese, nonché anche alla consulenza per la ristrutturazione e l’arredamento della nuova casa.

Da subito Studio Cavallo è in grado di proporre un ventaglio di opzioni in base alle richieste dei clienti, valutando gli spazi necessari e le necessità per ognuno dei componenti, in modo da rendere la futura vita nell’abitazione agevole e senza costrizioni. Visitare le case in vendita poi diventa un’esperienza di maggior valore, perché i consulenti sono in grado di sottolinearne potenzialità e svantaggi, in modo da scegliere sempre la casa a misura del cliente e a valutare in modo capillare e corretto il valore di un immobile.

Studio Cavallo offre una gamma di servizi senza pari, il che la rende l’agenzia più completa ed efficace che troviamo sul territorio, con loro la casa perfetta è una scelta a portata di mano.