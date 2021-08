Viaggio in Italia attraverso l'esperienza del caffè

Avere una routine è uno degli step fondamentali per raggiungere il benessere personale interiore: life coach e psicologi infatti, sottolineano costantemente come suddividere le giornate per passaggi reiterati, aiuta nella costruzione dei progetti e dell'autorealizzazione. E quasi tutto il mondo, specie quello europeo e mediorientale, è accomunato da un passaggio imprescindibile: il caffè mattutino.

Il rito del caffè nelle prime ore della giornata varia da persona a persona: chi si prende il suo tempo con la moka e compie quei gesti quasi spirituali nel torpore del risveglio, un Tai Chi in versione italianissima, e sgombra la mente per raggiungere quella chiarezza che lo aiuterà durante il giorno; chi scappa al bar e ne tracanna uno ancora bollente dal bancone, addentando al volo una brioche e sperando che tutta quell'energia rimanga viva fino a fine giornata. Insomma, a ognuno il suo. Ma il caffè può essere molto di più.

L'arte del caffè in casa nostra

Il primo passo per aggiungere qualità al nostro caffè è approcciarlo non come uno shot di caffeina di cui abbiamo semplicemente bisogno, bensì come una bevanda complessa, stratificata nel sapore e nelle tecniche di estrazione. Per quanto da qui potremmo parlare all'infinito di home-brewing, tipologie di chicco e metodi di estrazione del caffè, ciò che prima di tutto possiamo fare per valorizzarlo è darci l'opportunità di assaggiare una materia prima che sia di alta qualità. E per farlo, possiamo affidarci alle mani degli esperti, come quelle dei torrefattori di Quarta Caffè.

Quarta Caffè dispone sul proprio store online di una gamma di miscele selezionate, complete di descrizioni delle tipologie scelte per il blend e sull'aroma che andremo ad esperire una volta estratto. Ma Quarta Caffè non si è limitata solo a questo, si è impegnata nel creare un percorso sensoriale a metà tra il didattico e l'esperienziale, arricchendo enormemente ciò che si può trarre vivendo la cultura del caffè.

Viaggio sensoriale per l'eccellenza Italiana

Il calendario di Quarta Caffè attualmente in corso si chiama Paesaggi Immaginari, un progetto che rappresenta la cultura della sostenibilita? e della salvaguardia del patrimonio ambientale, attraverso la tecnica della Digital Art, mette in scena un viaggio ad occhi aperti nei paesaggi estivi del Sud Est.

L’aroma di Puglia è il trait d’union di un racconto esperienzale dal sapore mediterraneo, gustoso e originale come l’autentico caffè in ghiaccio.

Il caffè è una bevanda fondamentale della nostra routine, impariamo a rispettarne la tradizione e la cultura: per questa estate non ci resta dunque che provare il caffè in ghiaccio, tipico della tradizione salentina, ideale per trovare ristoro nelle calde giornate di agosto, specie per chi è ancora in città.

È il momento perfetto per riscoprirlo e assaporare un po' di estate e di Salento.