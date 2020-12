Cialde di tutto il mondo unitevi... Nel nuovo box da 50 pezzi

In un mondo che evolve ed è sempre più attento alle esigenze ambientali, anche i comportamenti dei consumatori sono destinati a cambiare. Ciascuno di noi, ad esempio, può dare un contributo alla sostenibilità, diventando un modello per gli altri, iniziando a modificare il proprio stile di vita.

Certo, fino a qualche tempo fa le due realtà, casa e lavoro, erano ben separate e buona parte delle misure ecologiche venivano assolte in e dall’azienda, secondo politiche di sostenibilità, magari ampie e strutturate, definite dai piani alti. Oggi, che il momento storico è tanto delicato, invece, la situazione è un po’ diversa: tutto il lavoro, che non è necessario svolgere in ufficio, è stato spostato a casa e, di conseguenza, lo smartworking è diventato una prassi ormai comune e ben collaudata.

Una piccola cialda per l’uomo, un grande contributo per l’umanità

Questo significa che il contributo alla sostenibilità ambientale ora deve avvenire in modalità diverse, sicuramente più a misura d’uomo. E allora, per fare qualcosa di buono per l’ambiente, si può partire da un piccola abitudine che accomuna tanti di noi: prendere il caffè.

Prepararsi un caffè in cialde, ad esempio, significa assumere un comportamento responsabile e intelligente proprio perché, essendo monoporzione, si evitano sprechi inutili di caffè, contenendo così l’impatto ambientale. A maggior ragione se le cialde utilizzate sono anche compostabili e quindi più facilmente smaltibili. Ecco, dunque, come una semplice azione quotidiana, che spesso ripetiamo anche più volte al giorno, può diventare un mezzo per contribuire, nel proprio piccolo e senza sacrifici particolari, alla salute del nostro ambiente e, di conseguenza, a quella di tutti noi.

Tutti i vantaggi di un ottimo caffè in cialda

Benefici, questi, che si aggiungono ai tanti vantaggi di un prodotto diventato ormai di uso comune per la sua praticità e comodità. Prendiamo, a titolo d’esempio, le cialde di Quarta Caffè, un marchio che, da ben quattro generazioni, ha fatto del caffè, in tutte le sue declinazioni, il proprio centro nevralgico, attorno a cui ruotano impegno, passione, qualità e innovazione. Poche caratteristiche, rendono le cialde di Quarta Caffè le più consumate nel territorio salentino e le più adatte a soddisfare le nuove istanze ambientali della società:

• Monodose: ogni cialda racchiude la perfetta quantità di caffè macinato per ottenere un ottimo risultato in tazza e per iniziare la giornata, senza sprechi e in totale comodità.



• Qualità eccellente: la ricerca e la selezione delle migliori origini di caffè, la tostatura separata, la cura nella realizzazione delle miscele e lo stretto legame con il territorio salentino rendono Quarta Caffè una delle migliori torrefazioni italiane, che fa dell’avanguardia tecnologica e del controllo della filiera punti d’onore a garanzia della qualità del prodotto, della tracciabilità e della tutela del territorio.



• Gusto intenso e aromatico: il nuovo laboratorio di ricerca e sviluppo di Quarta Caffè ha il compito di studiare e sperimentare nuove origini e metodi di estrazione, grazie all’esperienza di Q-grader certificati. Da qui deriva la creazione delle cialde Espresso Quarta Caffè.



• Compatibili: le cialde di Quarta caffè sono tranquillamente utilizzabili con tutte le macchine caffè a cialde E.S.E.



• Compostabili: racchiuse in un involucro di carta filtro sigillata con cera d’api che ne mantiene intatto l’aroma, le cialde Quarta Caffè realizzano l’ambizione di un caffè sostenibile e rispettoso dell’ambiente. E non poteva essere diversamente, considerato che Quarta Caffè non è nuova a politiche aziendali legate alla tutela del territorio e dell’ambiente: garantisce, infatti, gran parte del fabbisogno energetico dell’azienda proprio grazie a energie rinnovabili come eolico, fotovoltaico e solare.

Il miglior caffè del Salento consegnato e consumato direttamente a casa

Anche bere un buon caffè, dunque, può diventare fonte di azioni sostenibili. Le cialde di Quarta Caffè si possono trovare nei migliori supermercati e naturalmente sull’e-shop dell’azienda, con il quale poter beneficiare anche di un comoda pronta consegna a casa o in ufficio. Non resta dunque che farne una buona scorta, acquistando il “Cubotto”, la confezione nel nuovo formato da 50 cialde espresso che assicurerà giorni e giorni iniziati con la giusta carica di energia.

E allora, caffeina-addicted di tutto il mondo unitevi alle cialde di Quarta Caffè e date anche voi un serio contributo alla causa ambientale.