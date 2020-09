Corsi di formazione in Developer 4.0 e 3D Artist: l'80% trova lavoro entro un anno

Negli ultimi mesi - caratterizzati da un’enorme diffusione di smart working, servizi online e e-commerce si è assistito, in particolar modo, ad un’esponenziale bisogno di esperti di sviluppo software e app e progettazione di prodotti in realtà aumentata e virtuale, figure già tra le più richieste dalle aziende per supportare i processi d’innovazione tecnologica e digitale richiesti da Industria 4.0. La Fondazione ITS Apulia Digital Maker propone corsi biennali gratuiti professionalizzanti e, per rispondere a questa domanda in crescita, ha moltiplicato la sua offerta formativa e parte, con nuovi corsi in 3D Artist e Developer 4.0 a Bari e Molfetta, per cui sono aperte le iscrizioni.

Tra le realtà del sistema ITS Puglia, l’ITS Apulia Digital Maker opera nell’alta formazione ICT e di recente è stato accreditato come Centro di Trasferimento Tecnologico industria 4.0 dal MISE. Dopo le sedi di Foggia, Lecce e Molfetta, la Regione Puglia (che finanzia interamente i corsi dal MIUR, attraverso Fondi EU, insieme al MIUR) ha richiesto la partenza dei corsi per il biennio 2020/22 anche a Bari per supplire alla carenza di questi tecnici specializzati.

I nuovi percorsi di specializzazione in Developer 4.0 formeranno sviluppatori software e app, con alte competenze nei linguaggi di programmazione Java e nei settori Cybersecurity, Fintech e E- Health. Nella sede di Bari il percorso, è organizzato in collaborazione con Innovapuglia, società in house della Regione, motore del comparto ICT del territorio pugliese, e il Distretto produttivo dell’informatica Pugliese, che raggruppa le imprese che operano a nel campo della ricerca, dello sviluppo e della produzione di tecnologie, prodotti e servizi dell’Information Technology. Per la sede di Molfetta (BA), invece si rinnova la fortunata partnership con Exprivia Spa, multinazionale nei servizi IT, con cui è stato progettato il corso, già attivo da due bienni nella città del norbarese.

Dalla collaborazione con la Fondazione Apulia Film Commission, invece, è nata la progettazione del percorso di 2mila ore in 3D Artist, tecnico specializzato nella creazione e sviluppo di progetti di grafica 3D per Realtà Aumentata, Virtual Reality, Videogame, Animazione e Cinema. Una formidabile opportunità, quindi, per i diplomati pugliesi, di una formazione terziaria, non universitaria, che assicura - come attesta il monitoraggio Indire - oltre l’80% di occupazione ad un anno dal diploma, grazie alla connessione diretta col mondo dell’impresa da cui provengono i docenti e dove si svolgono stage e tirocini.

Per info e iscrizioni online visita il sito apuliadigitalmaker.it