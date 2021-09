L’importanza dell’Assistente di studio odontoiatrico

All’interno degli studi dentistici la figura che per prima incontra i pazienti è l’Assistente di studio odontoiatrico (ASO): essa assiste le persone nelle fasi operative, come per esempio nella raccolta di tutte le informazioni al fine di compiere l’anamnesi, nell’accoglienza nella struttura, ecc. Il suo è anche un ruolo di raccordo, poiché si assicura di mettere a proprio agio il paziente, fino all’assistenza al dentista in fase di seduta.

Inoltre l’ASO deve saper gestire il confronto con il paziente, spiegando in termini comprensibili le procedure di un eventuale intervento, il dosaggio di un farmaco e la terapia da seguire. Per cui deve essere a conoscenza dei protocolli.

La figura dell’assistente riguarda anche il dentista e i collaboratori. Essa ha infatti anche il compito di preparare l’ambiente di lavoro: si occupa quindi di decontaminare, disinfettare e sterilizzare gli strumenti di lavoro; sanificare l’ambiente; preparare la sala operatoria e ordinare le attrezzature. Infine, si occupa anche di amministrazione e contabilità, gestendo l’agenda degli appuntamenti.

Come si ottiene l’abilitazione per diventare Assistente di studio odontoiatrico?

Dal 2018, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la figura dell’Assistente di studio odontoiatrico è stata finalmente riconosciuta come “operatore di interesse sanitario”. Da aprile 2020, attraverso un accordo raggiunto presso la Conferenza Stato-Regioni-Province è stato stabilito che per poter svolgere la professione sarà obbligatorio essere in possesso del titolo di ASO, il quale è acquisibile attraverso un corso di formazione riconosciuto.

Oggi questa professionalità è molto richiesta dal mercato, tanto che gli ultimi dati (Unioncamere, 2021) evidenziano come molti studi facciano fatica a trovare persone in possesso dell’abilitazione. Ecco perché negli ultimi anni sono aumentate anche le richieste di corsi professionali: tra questi il corso di qualifica di Assistente di studio odontoiatrico erogato dalla scuola Formamente, accreditata dalla Regione Puglia per la formazione professionale.

Sono previste 250 ore di teoria (da svolgere al momento online, per ragioni legate alla pandemia), 50 ore di pratica e 400 ore di tirocinio, per un totale di 700 ore. Chi decide di iscriversi in questo momento riceverà in omaggio un tablet Android.

Rifrequentare il corso ASO gratuitamente

Le lezioni seguiranno e approfondiranno gli aspetti socio-culturali della figura, quelli legislativi e organizzativi, igienico-sanitari e tecnico-operativi. Il fine del corso è l’ottenimento della qualifica professionale di Assistente di studio odontoiatrico, in questo caso rilasciata dalla Regione Puglia.

Le persone che entreranno in possesso dell’attestato avranno un titolo valido per esercitare la professione e per l’ammissione ai concorsi pubblici. Chi non dovesse superare l’esame finale non dovrà preoccuparsi, perché la scuola Formamente darà loro la possibilità di rifrequentare il corso in forma gratuita.

Ricoprire il ruolo di ASO richiede senz’altro una grande preparazione, sia dal punto di vista teorico che pratico, ma soprattutto la predisposizione all’aggiornamento continuo dopo l’abilitazione, anche perché le differenti mansioni richieste – per esempio la gestione della segreteria e l’assistenza al dentista – la rendono una figura molto versatile.

Attraverso il corso si impara a conoscere l’ambiente odontoiatrico, a curare il rapporto con il paziente e con il medico. L’aspirante ASO saprà così riconoscere gli strumenti e i materiali del mestiere, acquisendo tutte le informazioni necessarie a livello medico, farmacologico.

I docenti della scuola Formamente sono professionisti con comprovata esperienza nel settore dedicato e gli stage nelle aziende convenzionate consentiranno ai frequentanti di affinare le competenze acquisite durante il corso e di familiarizzare con il loro futuro ambiente di lavoro.