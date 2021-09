Ecco come, con un'attività fisica regolare, si può affrontare la sedentarietà

Tra le varie problematiche che ha provocato la pandemia di Covid-19, ci sono anche le difficoltà nel praticare attività fisica regolare. Certo, in molti hanno ripiegato sugli allenamenti a casa, per tenersi in movimento, ma non è certo la stessa esperienza.

Eppure, che l’attività fisica faccia bene è ormai risaputo, anche grazie alle conferme fornite in ambito medico scientifico. È comprovato, infatti, che svolgere attività fisica con costanza apporti numerosi benefici psicofisici, sia agli adulti che ai bambini.

Addirittura, si può paragonare la pratica sportiva ad una medicina, un eccezionale farmaco senza controindicazioni, in grado di tenere alla larga numerosa malattie e generare benessere; inoltre, contrasta la sedentarietà, stile di vita, purtroppo, sempre più diffuso.

Per i più piccoli, svolgere uno sport contribuisce, in prima battuta, ad un equilibrato sviluppo fisico, migliorando la motricità e l’equilibrio; inoltre, aumenta l’autostima e la soddisfazione personale, aiuta la socializzazione e, in generale, apporta benessere psicofisico.

Per quanto riguarda gli adulti, migliora il generale stato di salute, prevenendo alcune patologie metaboliche, cardiovascolari, neoplastiche, nonché le artrosi, oltre ai problemi legati al sovrappeso.

Praticare uno sport influisce positivamente anche sull’apparato cardio circolatorio e su quello scheletrico.

Negli anziani, il mantenimento di una buona forma fisica fa diminuire il rischio di cadute e di fratture e protegge dalle malattie legate all'invecchiamento.

Attività fisica, una carica di energia positiva

L’esercizio fisico, in generale, è un vero toccasana, che costituisce un atto di amore nei confronti del proprio organismo. Inoltre, contribuisce a migliorare la qualità della vita di chi lo pratica.

Ricapitolando, ecco alcuni tra i maggiori benefici dello sport:

Potenzia il funzionamento di cuore e polmoni

Migliora l’agilità e l’equilibrio aiutando a sviluppare (nel caso dei bambini) o a rafforzare (nel caso di adulti e anziani) l’apparato osteoarticolare e muscolare

Aiuta a prevenire e a trattare il sovrappeso, perché regola l’appetito e aumenta il numero di calorie bruciate ogni giorno

Contribuisce a prevenire malattie cardiovascolari, abbassando sia i valori della pressione arteriosa che quelli dell’ipercolesterolemia

Riduce il rischio di malattie croniche come il diabete e osteoporosi

Diminuisce il rischio di alcuni tipi di cancro, come per esempio quello al seno o al colon

Offre benefici psicologici quali riduzione di ansia, stress e senso di solitudine; ha effetti positivi anche in caso di stati depressivi

Purtroppo, nell’anno e mezzo di pandemia, sono state molte le limitazioni che hanno riguardato lo svolgimento di attività fisica, impattando negativamente sulla salute psicofisica delle persone.

Ora che, finalmente, palestre, piscine e strutture dedicate allo sport stanno riaprendo, è possibile tornare a godersi i benefici offerti dall’attività fisica e, nel contempo, a divertirsi, praticando la propria disciplina preferita.



Tra le pratiche più amate c’è il nuoto; sport eccellente e completo, è in grado di sollecitare tutti i gruppi muscolari e di sviluppare la resistenza, senza impattare, negativamente, su ossa e articolazioni.

Per questo, è adatto, davvero a tutti.

Un mondo dedicato al nuoto, ma non solo

A Bari c’è CXS, centro sportivo che dispone di un ampio ventaglio di soluzioni, adatte alle esigenze di tutti, sia adulti che bambini.

La struttura sportiva è situata a Bari in una zona strategica, nei pressi del Politecnico e vicina al Centro; per rendere la permanenza pratica e agevole, è disponibile un ampio parcheggio.

Tutte le attività vengono svolte in una piscina semi-olimpionica da 25 mt. a basso impatto ambientale, totalmente accessibile ai disabili, e cardio-protetta (in quanto dotata di un defibrillatore); inoltre, vengono applicati i protocolli Covid, così da poter esercitare l’attività in piena sicurezza.

L'impianto è stato realizzato nel rispetto della normativa nazionale degli Impianti Sportivi Pubblici: dispone, quindi, di ampi spazi per spogliatoio e servizi, moderni impianti di ventilazione degli ambienti e disinfezione dell'acqua di piscina.

Grazie all'esperienza acquisita in 10 anni di attività, CSX ha selezionato uno staff professionale e tecnico, certificato da FIN, che accompagna i clienti nel percorso di attività prescelto.

Durante gli ultimi anni, CSX ha continuato a crescere e migliorarsi e desidera continuare a seguire tale strada.

Allenarsi in un ambiente sicuro

Data la grande attenzione che CSX riserva ai propri clienti, ha disposto delle norme anti Covid-19, al fine di garantire divertimento in sicurezza a tutti coloro che usufruiranno della struttura; le indicazioni riguarderanno sia la permanenza in acqua che negli spazi comuni.

Per garantire il distanziamento, anche in piscina, in ogni corsia potranno esserci, contemporaneamente, massimo 8 persone.

Gli ingressi dovranno essere effettuati su prenotazione, pertanto sarà necessario sottoscrivere apposita autocertificazione.

Per consentire un’eventuale documentazione degli ingressi, ognuno dovrà essere munito della personale card di accesso.

Aree comuni e spogliatoi saranno dotati di appositi segnali, per indicare dove posizionarsi per mantenere una distanza consona; sarà necessario, però, non permanere più del necessario, così da non rallentare il flusso dei clienti e per consentire la sanificazione, che verrà effettuata ad ogni cambio.

Sono piccoli accorgimenti che consentono, a tutti, di tornare ad allenarsi in tranquillità e sicurezza.

6 settembre: si ricomincia

Le attività promosse da CSX hanno ripreso, ufficialmente, il 6 settembre; oltre al nuoto libero, ovviamente, non mancano i corsi di nuoto dedicati ad adulti e ad allievi più piccoli.

Per gli appassionati, torna la pallanuoto, mentre per chi preferisce l’allenamento, sono disponibili i corsi di fitness in acqua, che comprendono, anche, hydrobike e acquagym. È possibile disporre di pacchetti di lezioni, nonché acquistare Gift Card, per fare un regalo speciale all’insegna della salute e del divertimento.

Settembre è, da sempre considerato come un nuovo inizio delle proprie attività e non c’è modo migliore che farlo pensando al proprio benessere.

