Vacanze e cani: ecco come garantire a tutti una bella estate

Nonostante tutte le difficoltà che il 2020 ha portato, per molti, finalmente, è arrivato il periodo delle meritate vacanze.

Se in famiglia, però, si ha un piccolo amico peloso, a volte è più difficile trovare un luogo che sia accogliente e piacevole per tutti. Scovare la località ideale per tutti, con gli spazi adatti, che accolga di buon grado anche il membro della famiglia a quattro zampe non è affatto semplice, anzi, può risultare davvero complicato e stressante. Allora, perché non regalare al nostro piccolo o grande cane un soggiorno dedicato?

Da Dustin House si può!

Si tratta di un posto completamente pensato a misura di cane, dove cuccioli e cani più agée possono trovarsi a proprio agio e divertirsi. Il progetto prende forma, nelle menti dei proprietari, quando accolgono in famiglia Dustin, un adorabile Terranova.

Vivendo a stretto contatto con lui e con gli altri esemplari del loro allevamento, infatti, si rendono conto di quanto fosse importante per un cane avere le giuste attenzioni e i giusti spazi per svagarsi e divertirsi.

Ecco perché fondano la prima “casa del cane” dove ogni amico di Dustin potrà sentirsi sempre come a casa propria.

È stata scelta una struttura con due caratteristiche fondamentali: che potesse adattarsi ai bisogni dei cani e che si trovasse nelle immediate vicinanze del centro cittadino barese. In questo modo, tutti i padroni di cani della zona possono usufruire di un valido supporto.

Presso la pensione di Dustin House, i cani si troveranno sicuramente bene.

Le camere sono dotate di ogni comfort, strutturate con pavimenti in cotto e pareti totalmente piastrellate, così da garantire sempre massima pulizia ed igiene. Naturalmente, sono situate all’interno di una struttura totalmente coibentata, rinfrescata nei mesi più caldi dell’anno e riscaldata in quelli più freddi. La zona giorno è separata dalla zona notte ed è possibile disporre di camerette doppie o triple, per accogliere coppie o multipli. Tutti gli ospiti che soggiornano all’interno delle camerette, vengono gestiti in maniera esclusiva, accompagnati da personale qualificato in apposite aree per svago e bisogni personali almeno tre o quattro volte al giorno.

Sono disponibili anche ampi box singoli di circa 20 mq, costituiti da una parte coperta pavimentata e un giardino adiacente in ghiaia scoperto. I cani possono frequentare liberamente entrambe le aree durante il giorno e la notte e, in ogni box, è garantita a tutte le ore acqua fresca e costante controllo. Si tratta della soluzione ideale per i cani abituati a vivere all’aperto. Anche in questo caso, comunque, sono garantite uscite quotidiane costanti.

Data la dimensione ampia, risultano un’ottima soluzione per ospitare più cani che vivono insieme.

Ovviamente, non viene trascurato il divertimento, offerto grazie agli sguinzagliatoi; spazi sicuri e opportunamente recintati, all’interno dei quali i cani possono essere lasciati liberi in tutta sicurezza. Gli amici a quattro zampe possono così correre, giocare, divertirsi e socializzare in un ambiente protetto.

In più, è garantita l’assistenza veterinaria h 24, grazie alla collaborazione con una clinica convenzionata.

La famiglia, così, può divertirsi serenamente, sapendo che il proprio amico a quattro zampe si sta godendo un soggiorno spensierato e senza stress. I servizi offerti da Dustin House, però, non finiscono qui!

Per la bellezza del proprio cane, è possibile disporre di lavaggio e toelettature professionali, oppure riservarsi uno spazio per fare un bagnetto in autonomia. La doppia scelta, infatti, mette a disposizione sia un servizio di toelettatura professionale, con personale esperto e qualificato per una pulizia più approfondita e accurata, oppure uno spazio dedicato al lavaggio del proprio cane in modalità self service.

Non solo: viene offerta assistenza anche nel trasporto, con Taxi Dog.

Grazie ad un mezzo attrezzato al trasporto di cani dotato di tutti i comfort (ciotola dell’acqua, riscaldamento, aria condizionata), Dustin House si occuperà di portare l’amico a quattro zampe, in tutta sicurezza, ovunque sia necessario si tratti del veterinario o del ritiro presso l’allevamento.

Ultimo, ma non per importanza, è possibile usufruire del servizio di asilo per cani, dove vengono ospitati cani di ogni taglia, età e temperamento. Ideale per chi è costretto a passare molto tempo lontano da casa.

La quota pelosetta della famiglia non dovrà più passare tanto tempo in solitudine.

Finalmente è arrivato un posto che si dedica agli adorati cani a 360°.

Dustin House si trova in via Fanelli, 303 a Bari.

Per avere maggiori informazioni, è possibile inviare una mail all’indirizzo associazionedustinhouse@gmail.com, oppure chiamare il numero 338 5468495.