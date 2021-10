La forza delle immagini in mostra al Teatro Margherita di Bari

Le fotografie sono istantanee di vita, in grado di raccontare storie attraverso le immagini. Riescono a esprimere e a far vivere emozioni forti, possono mostrarci ogni angolo del mondo così com’è, in un preciso momento storico, politico, sociale, culturale ed economico.

I fotografi sono coloro che raccontano la società, insomma, nel bene e nel male, e la forza di una fotografia è tanto incredibile e il suo messaggio può diventare così potente che i fotoreporter di tutto il mondo spesso rischiano addirittura la vita per uno scatto. Anzi, per Lo scatto, quello con la lettera maiuscola.

È ciò che hanno fatto, nell’ultimo anno, più di 4.000 fotoreporter provenienti dalle maggiori testate mondiali, i quali, presentando oltre 74.000 fotografie scattate in tutto il mondo, hanno scelto di partecipare a quello che oggi è considerato il più importante concorso in ambito fotogiornalistico al mondo: il World Press Photo.

Il contest fotografico, giunto alla sua 64° edizione, torna dunque in mostra nel tour mondiale che lo vedrà girare più di 120 città di 50 diversi Paesi, ma soprattutto torna a Bari, per l’8° anno consecutivo, nell’affascinante cornice del Teatro Margherita. Qui saranno presentati al pubblico i 159 scatti finalisti della competizione e le foto vincitrici delle otto categorie premiate (Contemporary Issues, Environment, General News, Long-Term Projects, Nature, Portraits, Sports, Spot News), in un percorso che attraversa il Pianeta e lo racconta con le immagini più toccanti e sconvolgenti di persone, conflitti, battaglie sociali e culturali, sport e natura.

E se ad aggiudicarsi il titolo World Press of the Year 2021 è stato il fotografo danese Mads Nissen, anche l’Italia ha però dato il suo contributo in questo “racconto del mondo” con gli scatti di ben tre fotoreporter nostrani che si sono aggiudicati i primi premi nelle rispettive categorie:

• Antonio Faccilongo (Getty Reportages) ha vinto la World Press Photo Story of the Year 2021 con il suo progetto fotografico chiamato Habibi (Amore Mio);



• Lorenzo Tugnoli (Agenzia Contrasto Ravenna) ha vinto nella sezione Spot News;



• Gabriele Galimberti (National Geographic) ha vinto nella sezione Portraits.

Maggiori informazioni sulla mostra e sulle storie di vita immortalate dai vincitori si possono trovare sul sito della competizione.

Un’esperienza unica ed emozionante, dunque, non solo per chi, le foto, le ha scattate, ma anche per il pubblico che potrà visitare la mostra dal 14 ottobre al 14 novembre al Teatro Margherita di Bari.

E allora, l’invito rivolto a tutti è di visitare la mostra (qui i biglietti in vendita), per ammirare le più iconiche fotografie dell’anno appena trascorso e per aprire, grazie ad esse, occhi e mente su ciò che succede nel mondo.