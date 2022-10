Regione Puglia, i 4 consiglieri del M5S rimangono in maggioranza: "Con Emiliano discutiamo sulla crisi energetica, non sulle nomine"

"Nella riunione con il presidente Emiliano abbiamo parlato di temi e obiettivi da realizzare e non di assessorati, nomine, alleanze future e ipotesi di candidature per le prossime elezioni regionali. Lo ribadiamo ancora una volta: quello che ci interessa è continuare a lavorare per dare risposte ai problemi dei pugliesi, alla luce anche dell'attuale crisi socio-economica". Con queste parole, raccolte dall'agenzia Dire, i 4 consiglieri pugliesi del Movimento 5 Stelle, Marco Galante, Rosa Barone, Cristian Casili e Grazia Di Bari, hanno confermato il loro appoggio alla maggioranza che sostiene Governo regionale.

I 4 esponenti, durante la campagna elettorale per le elezioni politiche dello scorso 25 settembre, erano stati nuovamente invitati, dalla loro 'collega' Antonella Laricchia, ad abbandonare la maggioranza di Emiliano per allinearsi con la strategia nazionale seguita dal partito guidato da Giuseppe Conte.

I consiglieri alleati di Emiliano hanno invece ribadito il loro sostegno alla compagine di Governo regionale, suggerendo di rifinanziare la misura del reddito energetico per affrontare il 'caro bollette'. "Sono obiettivi che auspichiamo di poter condividere anche con il resto della maggioranza - concludono - Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori confronti".