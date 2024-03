Pensiero Popolare Italiano: "A Bari per ripartire dalle priorità del territorio e non dalle semplici coalizioni"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

PENSIERO POPOLARE ITALIANO sarà a BARI, in PUGLIA, il prossimo sabato 6 aprile, alle ore 10:30 presso il NICOLAUS HOTEL, in via Cardinal Agostino Ciasca, civico 27, per la presentazione del proprio progetto socio-culturale e civico-politico. Secondo PENSIERO POPOLARE ITALIANO le priorità dalle quali ripartire, confrontandosi con il territorio, per la città di BARI, sono: il risanamento e la riqualificazione delle periferie urbane; il miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie, particolarmente di quelle più numerose ed indebitate; il miglioramento dei servizi pubblici; il miglioramento dell’interazione con il sistema universitario; l’efficientamento del sistema di smaltimento dei rifiuti e la raccolta differenziata; la “messa a terra” delle risorse del P.N.R.R.; l’ottimizzazione del sistema di scambio ed interazione con l’Area Metropolitana (41 comuni); l’ottimizzazione dell’indotto turistico ed il miglioramento della relativa offerta sul mercato nazionale e su quelli internazionali; lo sviluppo di un sistema industriale moderno in grado di strutturare indotti produttivi intorno alle proprie eccellenze (vedi aerospazio), supportato da adeguati sistemi di consulenza ed assistenza che siano un reale volano per start up ed imprenditoria giovanile; soltanto per fare degli esempi. Per affrontare questi argomenti PENSIERO POPOLARE ITALIANO ha invitato per sabato prossimo: le UNIVERSITA’ del territorio, tutti gli ORDINI ed i COLLEGI PROFESSIONALI, la CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ed AGRICOLTURA, COLDIRETTI, CONFINDUSTRIA, l’A.N.C.E., CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, la FONDAZIONE PUGLIA, la FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II°, la CROCE ROSSA – Comitato di Bari; oltre a molte altre associazioni, organizzazioni e comitati presenti nel territorio. Auspichiamo che queste importanti realtà del territorio vengano a conoscere la nostra posizione e le nostre idee su questi temi, sui quali PENSIERO POPOLARE ITALIANO, ed il suo presidente Fabio DESIDERI, sono pronti a confrontarsi ed a lavorare insieme, per il bene della città di BARI e della Regione PUGLIA.