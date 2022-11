Legge sull'abuso d'ufficio dei sindaci, Decaro: "Non vogliamo immunità ma chiarezza sulle regole"

"Noi abbiamo sempre ribadito soprattutto una cosa: non vogliamo trattamenti di favore, non vogliamo immunità, né impunità. Vogliamo chiarezza di regole da rispettare con rigore per tutti gli amministratori locali, di ogni livello, in campo penale, civile ed erariale": è quanto afferma all'AdnKronos il sindaco di Bari e presidente dell'Anci Antonio Decaro sulla riforma del reato di abuso di ufficio dopo la disponibilità a una modifica manifestata sia dal ministro della Giustizia Carlo Nordio che dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, quest'ultima intervenuta proprio al recente convegno nazionale anci di Bergamo.

La norma sull’abuso d’ufficio, secondo chi la vuole cambiare o abrogare, determinerebbe la cosiddetta ‘paura della firma’ sia tra i responsabili politici della pubblica amministrazione che nei dirigenti, rallentando o paralizzando l’attività amministrativa.