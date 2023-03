Aeroporti di Puglia assume 70 persone a tempo determinato per Foggia e Brindisi, la Lega: "Prima serviva stabilizzare i precari baresi"

"Prima di immettere nuovi precari, sarebbe il caso che Aeroporti di Puglia immaginasse un percorso per stabilizzare madri e padri di famiglia che, ormai da troppi anni, lavorano con contratti assolutamente inadeguati": è quanto sostiene il consigliere regionale della Lega, Fabio Romito, intervenuto sull'apertura di 70 nuove posizioni lavorative da parte della società che gestisce gli scali del sistema aeroportuale pugliese.

La selezione riguarda, in particolare, 20 operatori unici aeroportuali per il 'Gino Lisa' di Foggia e 50 addetti per lo scalo dauno e l'aeroporto di Brindisi, "da contrattualizzare - aggiunge la Lega - in somministrazione a tempo determinato.

Per Romito è necessario "che AdP tuteli e salvaguardi i propri lavoratori, gente che lavora per ore intere nelle pance degli aerei e che non merita di essere puntualmente scavalcata a ogni tornata assunzionale". Il riferimento, da parte del consigliere, sarebbe "più di 70" figure baresi che da anni attendono una stabilizzazione. La questione è stata sollevata da Romito al presidente di AdP, Antonio Vasile, "a inizio febbraio".

Secondo l'esponente leghista "è doveroso che Aeroporti di Puglia si ponga come obiettivo immediato quello di raggiungere la parità salariale tra i propri dipendenti precari storici e gli assunti interinali. È una questione di rispetto per i lavoratori e le loro famiglie, ma anche l’unica via davvero sostenibile per lo sviluppo della nostra Regione".