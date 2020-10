Presentate le proposte dell’associazione Orbita per l’agenda politica regionale 2020-2025. Il presidente De Santis: “Ora più che mai necessario snellire burocrazia e spendere bene risorse europee”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

‘Puglia 2020 – 2025. Riflessioni e proposte per un’agenda politica regionale’: il documento programmatico elaborato dall’associazione culturale Orbita, contenente l’analisi dello scenario attuale, gli obiettivi prioritari da perseguire, le possibili strategie e una serie di proposte per il futuro della Puglia è stato illustrato a rappresentanti dell’imprenditoria, delle professioni e della politica del territorio. “Stiamo mettendo in rete brillanti esponenti della società civile pugliese – ha dichiarato il presidente di Orbita Luigi De Santis – per contribuire con idee e proposte al raggiungimento di quegli ambiziosi obiettivi che la Puglia e la sua gente merita. La nostra proposta è il risultato di un percorso partecipato e muove dall’analisi dell’attuale posizionamento della Puglia rispetto a indicatori relativi a capacità di innovazione, benessere sociale ed economico e competitività del sistema economico, produttivo, culturale, sociale e ambientale”. Partendo da questa analisi e dall’identificazione dei punti di forza e debolezza del sistema regionale pugliese, oltre che delle minacce e opportunità, il corposo studio, a cura di docenti di diverse università pugliesi soci di Orbita, ha identificato quattro macro-obiettivi strategici e una serie di azioni. La crescita economica, secondo Orbita, andrebbe perseguita con una serie di azioni, dettagliate nello studio, a sostegno del sistema imprenditoriale pugliese e del mondo delle professioni, con maggiori servizi e infrastrutture, sia materiali che immateriali, internazionalizzazione, incentivi e misure a sostegno degli insediamenti produttivi e industriali. L’associazione auspica uno sviluppo sostenibile e inclusivo, con azioni politiche e strategiche a supporto dei giovani e delle famiglie e politiche attive per il lavoro e l’inclusione sociale, l’economia circolare e la bioeconomia. Fondamentale investire nell’innovazione tecnologica, con azioni e strumenti a sostegno del trasferimento tecnologico, dello sviluppo di partenariati pubblico-privati e del rafforzamento della capacità di innovazione delle imprese. Infine, il capitale umano, da valorizzarsi con azioni e politiche per la formazione e l’alta formazione universitaria, il southworking e iniziative di life-long learning. “Siamo partiti – ha aggiunto De Santis - da quelli che sono i punti di forza del sistema economico produttivo e sociale della Puglia, dalle aree di specializzazione tecnologica che essa presenta e dal capitale umano di elevata qualificazione creato nelle università regionali per immaginare un nuovo e più gratificante percorso di crescita della nostra comunità. Per conseguire gli obiettivi individuati, condizioni imprescindibili sono lo snellimento della burocrazia, l’esistenza di un pensiero strategico e di una visione a livello regionale oltre che, oggi più che mai, una capacità di progettazione e spesa per valorizzare le ingenti risorse europee in arrivo. Indispensabile, infine, un più ampio coinvolgimento della comunità regionale, con una particolare attenzione al mondo delle imprese e delle professioni, al sistema regionale universitario e dell’innovazione, al terzo settore, all’ambiente”. Orbita è la neonata associazione di Bari creata per favorire la partecipazione e il confronto tra istituzioni, cittadini e imprese, promuovere iniziative culturali e sostenere, in ogni ambito, la crescita della Puglia e dell’Italia. Essa riunisce persone ed esperti di ogni campo per affrontare, con l’energia dell’entusiasmo e la forza delle competenze, le sfide del presente e proporre soluzioni per il futuro.

