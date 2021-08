La sindaca di Altamura azzera la Giunta: "Affievolite motivazioni politiche, serve sforzo per rilanciare azione amministrativa"

La sindaca di Altamura, Rosa Melodia, ha revocato con un decreto la Giunta comunale. Un azzeramento per rilanciare l'azione politica dopo settimane di stallo, come spiega la prima cittadina in un messaggio su Facebook: "Innanzitutto ringrazio ogni singolo assessore per il prezioso lavoro svolto fino a questo momento" afferma aggiungendo che "dopo una complessa analisi sugli obiettivi del programma di mandato e sulle nuove diverse problematiche presenti sul territorio, anche alla luce dei nuovi finanziamenti nazionali di cui beneficia l’Amministrazione, ho constatato che, a seguito degli ultimi eventi amministrativi, si sono affievolite le motivazioni politiche determinando un rallentamento della vita amministrativa contrario a quel fermento oggi dovuto e richiesto, quale condizione necessaria e collettiva, per affrontare il difficile momento storico e sociale causato soprattutto dalla pandemia".

"Questa decisione è maturata anche in considerazione delle nuove opportunità economico-finanziarie governative che richiedono uno sforzo congiunto e di forte impegno politico a favore della comunità altamurana" ha concluso la prima cittadina.