Una nuova 'squadra' per Anci Puglia: eletto il nuovo Comitato Direttivo e nominati 6 vicepresidenti

Si è insediato il nuovo Comitato Direttivo di Anci Puglia, composto da 20 membri eletti tra i 60 componenti del Consiglio regionale dell'associazione nel corso di un incontro a Bari.

La presidente Fiorenza Pascazio (sindaca di Bitetto), ha designato quali nuovi vicepresidenti i primi cittadini Michele Sperti (Miggiano), Luciana Laera (Putignano), Silvana Errico (San Vito dei Normanni), Giovanna Bruno (Andria), Noè Andreano (Casalvecchio di Puglia), Onofrio Di Cillo (Carosino). Sperti sarà vicepresidente vicario

Su proposta della presidente Pascazio il Consiglio regionale Anci Puglia ha anche nominato nuovo segretario Alfredo Mignozzi e vcesegretari, Domenico Sgobba (delegato rapporti Anci nazionale e segretario Consulta Piccoli Comuni) e Antonio Brunazzi (già Responsabile segreteria).

"Da oggi entra nel vivo la nuova attività di Anci Puglia" ha dichiarato la presidente Fiorenza Pascazio. E' "importante - aggiunge - la partecipazione" di "tanti amministratori locali che hanno espresso la volontà di impegnarsi nell’Associazione per rilanciarne azioni e obiettivi nell’interesse delle comunità. E’ indispensabile continuare a lavorare insieme, uniti, per rafforzare l’identità dell’Anci anche a livello regionale e per rispondere, insieme alla Regione e alle altre istituzioni competenti, ai bisogni dei nostri territori".