Angiola Filipponio Tatarella nel Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici: la nomina del ministro Sangiuliano

Il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, ha firmato il decreto per il rinnovo del Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici. Sangiuliano, come riporta l'AdnKronos, dopo aver acquisito le designazioni della Conferenza Unificata e vista la proclamazione degli eletti dal personale del Ministero, ha nominato componenti le seguenti personalità: Simonetta Bartolini, professore ordinario di Letteratura italiana contemporanea e Letterature comparate e Letteratura italiana per l'editoria; Angela Filipponio Tatarella, già professore ordinario di Filosofia del diritto; Gherardo Marenghi, professore ordinario di Diritto Amministrativo; Salvatore Sfrecola, già presidente di sezione della Corte di conti; Gerardo Villanacci, professore ordinario di Diritto Privato, che presiederà l'organo consultivo del Ministro.

Del Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici fanno parte anche i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici per l'archeologia, per l'arte e l'architettura contemporanee, per le belle arti, per le biblioteche e gli istituti culturali, per il paesaggio, per i musei e l'economia della cultura, per gli archivi.

"Auguri di buon lavoro alla professoressa Angiola Filipponio Tatarella per il prestigioso incarico ricevuto dal ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano, all’interno del nuovo Consiglio Superiore Beni Culturali e Paesaggistici", si legge in una nota del gruppo regionale di Fratelli d'Italia. "Il curriculum della professoressa è tale che l’apporto di studio e analisi sarà di altissimo livello, ma la vedova di Tatarella è anche la testimone oculare del progetto politico di quella destra di governo che Pinuccio ha pensato e realizzato. La sua nomina testimonia come quel progetto è più che attuale".