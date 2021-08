Anniversario sbarco Vlora, Boccia: "Trent'anni dopo solidarietà e integrazione hanno battuto i sovrani SMI"

"Quel giorno va raccontato e ricordato sempre ai ragazzi di oggi per continuare, attraverso il loro impegno, la costruzione di un’Italia migliore, aperta e integrata. 30 anni dopo solidarietà e integrazione hanno battuto i sovranisti di ieri e di oggi". Sono le parole del deputato PD Francesco Boccia, a commento dello sbarco della nave Vlora nel trentesimo anniversario dell'episodio.

"L'8 agosto 1991 la nave Vlora attraccava al porto di Bari - prosegue - erano i miei ultimi mesi in università prima della laurea e in una Bari deserta ci catapultammo tutti al porto per capire cosa stesse accadendo. Molti di noi tornarono a casa per recuperare quello che c’era tra vestiti e beni alimentari per riportarlo, nel giro di qualche ora, dove capitava tra Stadio della Vittoria, porto e presidio della Croce rossa. Il Sindaco Enrico Dalfino fu esemplare e un modello per tutti. Sono passati 30 anni e gli occhi degli uomini delle donne e dei loro bambini sono indimenticabili. Bari e la Puglia intera si sono dimostrate una terra aperta, accogliente e capace di costruire una società solidale e integrata. Molti dei figli di chi era sulla Vlora quel giorno sono oggi classe dirigente italiana e dobbiamo essere orgogliosi di tutto quello che è accaduto in questi anni. Quel giorno va raccontato e ricordato sempre ai ragazzi di oggi per continuare, attraverso il loro impegno, la costruzione di un’Italia migliore, aperta e integrata. 30 anni dopo solidarietà e integrazione hanno battuto i sovranisti di ieri e di oggi".