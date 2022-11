Il futuro di Antonio Decaro e le Regionali 2025: "Per altri due anni sindaco di Bari, poi si vedrà"

"o per ora devo fare il sindaco per altri due anni, poi fra due anni capiremo che fare": sono le parole del primo cittadino di Bari, Antonio Decaro, intervenuto a margine della presentazione del libro di Claudio Cerasa "Le catene della destra" nel capoluogo pugliese, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla sua possibile candidatura come prossimo presidente della Regione Puglia. Lo riporta l'Ansa.

"Non lo decido io - ha proseguito Decaro -. Lo deciderà, come già successo quando mi sono candidato per fare il sindaco, la comunità del centrosinistra"