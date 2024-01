Approvata mozione di sfiducia contro il sindaco Casone: Comune di Santeramo commissariato

Scossone in Comune a Santeramo in Colle, in Consiglio comunale passa la mozione di sfiducia al sindaco Vincenzo Luciano Casone. La caduta della giunta segna l'arrivo di un Commissario prefettizio.

"Il Prefetto di Bari ha disposto, ai sensi dell’articolo 141 del Tuoel, la sospensione del Consiglio comunale di Santeramo in Colle e la contestuale nomina del dottor Alberto Monno, Viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Bari, quale Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente - si legge in una nota della Prefettura di Bari - Il provvedimento è scaturito a seguito dell’avvenuta approvazione, in Consiglio comunale, della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso".

"Mi avete commosso, non immaginavo tanto affetto; sono così lusingato dal calore che mi state trasmettendo e che compensa la profonda delusione ed il grande rammarico - scrive Casone in un post sulla sua pagina facebook diretto ai concittadini di Santeramo - Leggo molti messaggi in cui mi viene chiesto di non arrendermi, di ripensarci: voglio spiegare bene a costoro capisco che non è facile conoscere le norme della macchina amministrativa che non ne ho la possibilità, perché, per essere sindaci, è necessario avere una maggioranza. Poiché 5 consiglieri mi hanno sfiduciato, proprio appartenenti alla maggioranza, non posso essere più sindaco, a prescindere dalla mia volontà".