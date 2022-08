Il caso Arpal agita ancora la Regione, quattro consiglieri insistono: "Riformare l'ente"

"Ancora nessuna risposta sulla richiesta di portare in Consiglio al più presto la riforma Arpal. Siamo dispiaciuti e per questo abbiamo scritto ancora alla presidente Loredana Capone". Ad affermarlo, in una nota riportata dall'agenzia Dire, i consiglieri regionali pugliesi del Pd Fabiano Amati, Michele Mazzarano, nonchè Ruggiero Mennea e Antonio Tutolo del gruppo misto.

"Il gruppo del Pd - ricordano - ha dichiarato la sua disponibilità a svolgere in qualsiasi momento il Consiglio regionale, ma ci dispiace il silenzio sull'argomento del presidente Emiliano, al pari degli altri partiti della maggioranza e di tutti i candidati alle elezioni politiche".

Al momento, l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro è presieduta da Massimo Cassano candidato alle Politiche 2022 per il movimento "Azione" di Carlo Calenda. La corsa ha provocato polemiche e richieste di dimissioni da parte dello stesso Cassano, da lui non accolte. "Vorremmo sottolineare, a scanso di equivoci, quanto complice possa apparire il silenzio in una vicenda con aspetti già equivoci e discutibili", concludono i consiglieri regionali.