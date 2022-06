Articolo Uno, dalla Puglia Adalisa Campanelli entra nella segreteria nazionale

Adalisa Campanelli, vice Segreteria regionale e Segretaria provinciale dell’Area Metropolitana di Bari, entra a far parte della Segreteria nazionale di Articolo Uno. Campanelli ha ricevuto la delega all’Associazionismo e al Terzo Settore.

La nomina, ufficializzata ieri dal Segretario nazionale Roberto Speranza nel corso della Direzione nazionale, è un ulteriore passaggio nel processo di organizzazione del Partito dopo il Congresso nazionale tenutosi ad aprile a Roma e rappresenta il giusto riconoscimento per l’impegno e il lavoro portato avanti con umiltà, serietà e passione in questi mesi.

“A nome mio, della Segreteria regionale e di tutta la comunità di Articolo Uno Puglia – dichiara il Segretario regionale Ernesto Abaterusso – faccio i migliori auguri di buon lavoro ad Adalisa Campanelli. Questa nomina, che nasce da un impegno politico vero, coltivato negli anni nel solco delle idee e in numerose battaglie, giunge oggi a compimento con un nuovo inizio e siamo certi che anche in questa nuova veste Adalisa saprà dare forza alla proposta politica di Articolo Uno e portare in primo piano, con la giusta attenzione e sensibilità, le istanze delle Associazioni e del Terzo settore e con esse le grandi questioni aperte sulle quali tutti noi dobbiamo misurarci. A lei, dunque, giunga tutto il supporto della nostra comunità”.

“Sono orgogliosa ed emozionata di poter rappresentare la nostra comunità in uno dei massimi organismi del Partito e mi impegnerò, come ho sempre fatto nel corso della mia attività professionale e politica, per trasformare le idee in azioni – dichiara Adalisa Campanelli – Ringrazio il Segretario nazionale Roberto Speranza, il Segretario regionale Ernesto Abaterusso e tutti coloro che hanno creduto e credono in me e che in me hanno deciso di riporre la propria fiducia”.