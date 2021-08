Assegno di fine mandato per i consiglieri regionali, il no di Laricchia e la proposta di legge: "Reintroduzione va abrogata"

La consigliera M5S contro la reintroduzione della liquidazione, che comporterà per la Regione un esborso di quasi 4 milioni di euro. Laricchia, assente per malattia alla seduta in cui il trattamento è stato reintrodotto, ne chiede l'eliminazione