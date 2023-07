Assegno di fine mandato per i consiglieri regionali, martedì il voto in aula. Laricchia: "Legge da bocciare"

"Con tutti i problemi che ha la Puglia, la priorità del consiglio regionale non può essere il Trattamento di Fine Mandato. Auspico che la proposta di legge venga bocciata dall’aula martedì e si metta la parola fine a una questione che ha portato via fin troppo tempo ed energie". Lo dichiara la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Antonella Laricchia.

"Non si può provare ciclicamente a reintrodurre il Trattamento di Fine Mandato - continua l'esponente grillina - sperando che prima o poi il tentativo vada a buon fine. I cittadini sono stanchi di questo modo di fare. Per la prima volta si sono messe insieme oltre 40 sigle appartenenti a diversi mondi, dai sindacati a Confindustria, dal volontariato a Confesercenti fino alle associazioni studentesche, che hanno dato vita a un appello per chiedere che non sia approvata la reintroduzione del Trattamento di Fine Mandato, che contribuirebbe ad aumentare la distanza tra i cittadini e la politica. Non si può ignorare una mobilitazione trasversale di questa portata e andare avanti contro la volontà dei pugliesi. Sarebbe l’ennesimo schiaffo per i cittadini dopo il recente ripristino dei vitalizi. Tutto questo è inaccettabile".