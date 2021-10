Atti vandalici sui mezzi Amtab ad Halloween, la richiesta di stop anticipato finisce in Commissione Trasparenza

Finisce in Commissione Trasparenza del Comune di Bari la richiesta dei sindacati di stop anticipato al servizio di trasporto pubblico nella serata del 31 ottobre. A portarla all'attenzione dell'Assise è stato il consigliere Filippo Melchiorre. In una lettera indirizzata al sindaco, ai vertici dell'Amtab e al prefetto Bellomo, Melchiorre chiede all'amministrazione di intervenire, accogliendo la richiesta di fermare i bus alle 17. " I lavoratori vanno tutelati domani e sempre rispetto agli atti vandalici di qualche di balordo che trasforma la festa di Halloween in una guerriglia urbana - spiega - Siamo certi che le forze dell’ordine faranno la loro parte. Auspichiamo una presa di posizione energica del Sindaco per prevenire questi disagi che ciclicamenteavvengono nella nostra città".

Negli scorsi anni, infatti, i mezzi del trasporto pubblico barese erano stati presi di mira dalle baby gang, che avevano lanciato oggetti (persino sassi), rischiando di far male ai passeggeri e agli autisti dell'Amtab.