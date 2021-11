Bollettini Tari senza scontistica per la differenziata porta a porta: integrati indirizzi del San Paolo inizialmente fuori elenco

Saranno applicati gli sconti del 25% per la parte variabile della Tari anche per i residenti di alcune strade del quartiere San Paolo di Bari dove si applica la differenziata porta a porta, inizialmente non incluse negli elenchi. A comunicarlo è il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Michele Picaro, che in una nota ringrazia gli uffici comunali "di via Napoli 245 che stanno rispondendo ad una mole di avvisi errati per dati sbagliati trasmessi dall’Amiu. Un’altra grande vittoria a tutela dei diritti dei cittadini che inconsapevolmente avrebbero versato più del dovuto".

"L'Amiu non aveva inserito queste strade. Oggi, invece, ha predisposto l'ordinanza per applicare la scontistica anche a questi indirizzi" specifica Picaro.: tra questi vi sono anche stradella del tesoro, via Candura, via Ricchioni e via Atti.