Titti Cinone alla guida di Azione in Puglia, eletta segretario regionale: "Ora guardiamo alle Amministrative"

Sarà Titti Cinone, 50 anni, alla guida in Puglia del Partito Azione fondato da Carlo Calenda e Matteo Richetti. La candidata è stata eletta con formula per acclamazione il 5 febbraio in occasione del Congresso Regionale che si è tenuto a Bari presso il Grand Hotel delle Nazioni.

"Lo sguardo corre ora alle competizioni amministrative che riguarderanno 50 comuni della nostra regione" commenta Cinone, "e lo facciamo partendo dalla consapevolezza che il nostro partito Azione ha fatto fluire, come per osmosi, dall’esterno all’interno della sfera d’interesse sulla cosa pubblica, le competenze e le passioni che già vivono nella società civile".

La Cinone è riuscita ad ottenere il sostegno delle 6 province che si sono accordate sulla sua figura come Segretario Regionale di Azione, e come lei stesso ha precisato durante la sua mozione da candidata, il suo compito sarà quello di farsi portavoce delle istanze dei territori e di offrire il supporto organizzativo necessario affinchè si inauguri una fase solida di costruzione del partito.

"Noi partiremo con l’elaborare un programma di politica industriale territoriale, che sostenga i comparti produttivi di cui la nostra regione può andare fiera e dovremo farlo con la prospettiva di una transizione giusta", ha sottolineato nel suo intervento durante il congresso, "per farlo - ha precisato - dovremo attrarre e trattenere sul territorio il capitale umano made in Puglia, impegnandoci da un lato nel sostenere quel tessuto produttivo in grado di generare occasioni di lavoro di qualità e dall’altro nel garantire una offerta formativa arricchita con percorsi specialistici che spingano su livelli di maggior perfezionamento".

"All’indomani di questo congresso, e nel pieno svolgimento del Next Generation EU - evidenziano dal partito - Azione porta avanti un messaggio radicale e coraggioso quello di affiancare alla cooperazione internazionale una necessaria cooperazione locale".