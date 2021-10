Di Maio a Noicattaro per sostenere Innamorato al ballottaggio. Dal Pd arriva un no e l'appoggio all'avversario Ardito

Alleanza in Consiglio regionale ma non al ballottaggio di Noicattaro: tra 8 giorni, nella contesa elettorale della cittadina barese, M5S e Pd gareggeranno divisi sostenendo, rispettivamente, il sindaco uscente Raimondo Innamorato e il candidato del centrosinistra Sergio Ardito. La conferma è arrivata, in una nota, da parte del segretario pugliese del Partito Democratico, Marco Lacarra, spiegando che "a Noicattaro non c'è alcuna possibilità che il Pd sostenga Raimondo Innamorato. Siamo certi che il resto del centrosinistra si presenterà unito domenica al ballottaggio a sostegno di Sergio Ardito".

La presa di posizione del Pd è arrivata in una mattinata in cui, proprio a Noicattaro, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, esponente di spicco dei pentastellati, era giunto per supportare il primo cittadino: "Sono qui per sostenere un bravissimo sindaco uscente, arrivato al ballottaggio. Stiamo lavorando per l'attrattività del territorio" ha dichiarato Di Maio intarvistato dai giornalisti nel teatro comunale, un gioiello dopo 60 anni restituito alla città. Una struttura che può fregiasi del titolo di più piccolo teatro 'all'italiana' del mondo, con 39 poltrone".

"Un luogo bellissimo - ha poi affermato Di Maio - , un posto che ha conquistato anche il cuore di Garrone con Pinocchio" ha detto il ministro, spiegando che investire sulle "attrattività del territorio, su un teatro come questo, recuperato dopo decenni all'incuria e all'abbandono, rappresenta uno di quei biglietti da visita per un territorio bellissimo che può attrarre ancora di più flussi turistici ma anche promuovere il made in Italy".