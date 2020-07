Bandi di concorso in Amtab e Amiu, Romito attacca: "Inaccettabili. Servono trasparenza ed equità"

Il vicepresidente del Consiglio comunale di Bari, Fabio Romito (Lega) chiede chiarezza sui bandi di concorso di recente predisposti dall'Amtab e dall'Amiu per assumere nuove figure professionali: "In un momento delicato come quello che stiamo vivendo - dice - , sia sul fronte occupazionale che su quello sociale, consentire a due aziende pubbliche di assumere personale e dirigenti a tempo indeterminato senza la necessaria trasparenza ed equità è insopportabile e vergognoso".

"I due bandi predisposti da Amtab per assumere a tempo indeterminato 3 collaboratori di segreteria e 11 dipendenti sono infatti assolutamente grotteschi - sostiene l'esponente leghista - e impediscono una reale parità di competizione fra i candidati. Requisiti di ammissione molto particolari (aver lavorato un anno in aziende di trasporto per la mansione di collaboratore di segreteria, o il conseguimento del diploma entro il 19º anno d’età) e criteri di selezione ambigui (sola prova orale con commissione interna e priorità a chi abbia lavorato almeno un anno in azienda) sono infatti l’indice di procedure d’assunzione inadeguate e sospette. Ho chiesto all’azienda di revocarle immediatamente e procedere con metodologie trasparenti ed eque".

"Discorso simile può essere svolto per Amiu - aggiunge Romito -, dove addirittura si assume un dirigente a tempo indeterminato, con uno stipendio da capogiro, mentre il personale già in servizio percepisce stipendi ridicoli e le progressioni all’interno dell’azienda sono diventate un miraggio. Inaccettabile, il Sindaco Decaro intervenga immediatamente".