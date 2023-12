"Baresi sicuri a casa loro", la proposta di Noi Moderati: "Istituire il vigile di quartiere"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Uno dei punti del nostro programma politico per le prossime elezioni amministrative del Comune di Bari è l’istituzione del Vigile di Quartiere. Il nostro partito, Noi Moderati, sostiene che i Vigili di Quartiere sono una risposta concreta e immediatamente fattibile alle richieste di sicurezza dei cittadini, al fine di ottimizzare il controllo del territorio intervenendo con immediatezza a risolvere problematiche di natura viabilistica o relative a fenomeni di inciviltà e, non da ultimo, di illegalità. Noi Moderati attraverso l’istituzione del Vigile di Quartiere intendiamo realizzare un legame permanente tra i cittadini residenti e le istituzioni locali quale premessa necessaria per giungere ad una migliore conoscenza dei luoghi della città, del municipio, del quartiere e per aumentare e migliorare il rapporto di fiducia tra i Cittadini, la Polizia Locale e l’Amministrazione. Che Bari, la nostra città, sia insicura è sotto gli occhi di tutti. Paura, insicurezza, disagio, adattamento, sono queste le reazioni che i cittadini baresi manifestano di fronte alle situazioni di rischio, ormai quotidiane, generate da forme di criminalità diffusa presenti in città. Bari è ormai una città di frontiera, luogo di incertezze e dubbi, dove gli abitanti, in contrasto al disagio e alla paura, hanno dovuto inventarsi la capacità di modellarsi all’eventuale pericolo oggettivo, così come alle frequenti forme di arrogante inciviltà. Noi Moderati non ci stiamo. Vogliamo che Bari torni ad essere una città sicura. Il Vigile di Quartiere dovrà essere un deterrente e la Polizia Municipale dovrà essere chiamata a rivedere la gestione delle politiche di lotta contro l’insicurezza della città, politiche che passeranno attraverso un radicale rinnovo della gestione urbana e il suo adattamento alle problematiche sociali. Tra gli obiettivi del nostro programma vi è la realizzazione di programmi, percorsi di formazione e di aggiornamento per la Polizia Locale in generale e i Vigili di Quartiere in particolare, in una fase in cui, il Vigile di Quartiere assumerà sempre più la caratteristica di un operatore attento e partecipe alle nuove fenomenologie sociali perseguendo l’obiettivo della sicurezza del territorio avvalendosi di strumenti idonei per affrontare questioni attinenti il controllo del territorio stesso. Luigi Barnabà Coordinatore cittadino Noi Moderati noimoderatibari@gmail.com