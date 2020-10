Ipotesi rimpasto in Giunta? Bari Bene Comune non ci sta: "Il sindaco Decaro chiarisca"

"Apprendiamo dalla stampa locale che la maggioranza di governo della città di Bari sembra mobilitarsi per un rimpasto in Giunta Comunale. Il coordinamento di Bari Bene Comune auspica un chiarimento da parte del Sindaco". E' quanto afferma in una nota il movimento politico che compone la coalizione di centrosinistra a Palazzo di Città che ha come rappresentante in Giunta l'assessore al Welfare Francesca Bottalico e in assemblea il consigliere Danilo Cipriani.

"È opportuno ricordare - spiega Bari Bene Comune - che la maggioranza di governo si basa su un patto fondativo dell'intera coalizione, per cui l'eventuale rimpasto in Giunta costituisce un fatto politico che dovrà rappresentare un momento di confronto e dialogo. La questione non si determina nelle stanze del singolo partito, né tantomeno può essere in mano ad una sola persona".